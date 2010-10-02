Друидизм получил статус официальной религии

Одна из правительственных комиссий включила небольшое неоязыческое сообщество Друид Нетворк в список благотворительных организаций, занимающихся пропагандированием религиозных ценностей.

Это, как отмечает агентство ИТАР ТАСС, по сути является преданием друидизму официального статуса. В британской Комиссии милосердия заявляют, что все больше жителей страны начали обращаться к этому языческому течению.

Благодаря получению официального религиозного статуса религиозная организация получила право на налоговые послабления и на проведение регулярных ритуалов по призыву духов.