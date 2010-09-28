Оползень завалил землей два автобуса с пассажирами в Колумбии

Оползень завалил землей два автобуса с пассажирами на участке горной дороги в департаменте Антиокия в Колумбии. Под землей оказались заблокированы не менее 30 человек.

Как стало известно, оползень был спровоцирован сильными ливневыми дождями.

"До настоящего времени из-под завалов не удалось спасти ни одного человека. Обстановка осложняется продолжающимися дождями, вызывающими смещение почвы" - цитируют Вести представителя местных властей Луиса Архиро Манко.

По оценкам спасателей расчистка завалов может пролиться 4-5 суток.