Оползень завалил землей два автобуса с пассажирами в Колумбии
28 сентября 2010, 10:21 [ «Аргументы Недели» ]
Оползень завалил землей два автобуса с пассажирами на участке горной дороги в департаменте Антиокия в Колумбии. Под землей оказались заблокированы не менее 30 человек.
Как стало известно, оползень был спровоцирован сильными ливневыми дождями.
"До настоящего времени из-под завалов не удалось спасти ни одного человека. Обстановка осложняется продолжающимися дождями, вызывающими смещение почвы" - цитируют Вести представителя местных властей Луиса Архиро Манко.
По оценкам спасателей расчистка завалов может пролиться 4-5 суток.