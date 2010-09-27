Прокуратура Патайи огласит заключение по делу Плетнева в ближайшие дни
27 сентября 2010, 17:23 [ «Аргументы Недели» ]
Заключение прокуратуры Паттайи по обвинению российского музыканта Михаила Плетнева, обвиняемого в педофилии, ожидается в ближайшие дни.
Сотрудники российского посольстве в Бангкоке посетили суд Паттайи, где узнали, что заключение по расследованию в отношении Плетнева будет передано в ближайшие дни.
Согласно таиландскому законодательству, при рассмотрении судом заключения прокуратуры присутствие подследственного необязательно.
Как стало известно, Михаила Плетнева вызовут в суд только для зачтения решений прокуратуры и суда о возбуждении или не возбуждении уголовного дела.
Напомним, срок следствия по делу Плетнева истекает в понедельник, 27 сентября, и по последней информации, никаких новых фактов следствие не обнаружило.