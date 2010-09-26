В Великобритании стартовала самая медленная гонка в мире - на Кубок Гордона Беннетта — соревнования аэростатов на водороде, которые проводятся с 1906 года.

В соревнованиях участвуют 20 команд из разных стран мира, включая Россию.

Как стало известно, чемпион 2008 года Дэвид Хэмлемэн-Адамс показал не самый медленный результат, преодолев тогда более тысячи 700 километров за 74 часа. И это достижение, передает ИТАР-ТАСС, не предел. Хотя скорость и дальность перемещения аэростатов в решающей степени зависят от погоды.

Например, нынешний старт гонки был отложен на несколько часов из-за ветра и состоялся около полуночи по местному времени. Правила соревнований просты: нужно пролететь максимальное расстояние на одной заправке шара водородом. Стоит учитывать, что в каждой команде всего по два человека.