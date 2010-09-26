Мужчина проплыл под водой за четыре минуты 265 метров, задержав дыхание

29-летний аквалангист из Новой Зеландии Дэвид Маллинз установил новый мировой рекорд - мужчина проплыл под водой 265 метров за четыре минуты задержав дыхание.

Как стало известно, заплыв проходил в одном из бассейнов неподалеку от новозеландской столицы Веллингтон. Согласно условиям спортсмен должен был плыть в открытой воде или бассейне в горизонтальном положении без посторонней помощи, используя только специальные плавники. Новый рекорд зафиксировали двое судей, специально для этого прилетевших из Австралии, передает РИА Новости.