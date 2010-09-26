В китайском Тибете выявлен очаг распространения чумы
26 сентября 2010, 10:07 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Китая сообщают, что выявили пять случаев заболевания легочной чумой в тибетской деревне Латок округа Ньянгчи, один из заболевших умер.
Первый заболевший был зарегистрирован 23 сентября, он скончался от острой легочной инфекции. В настоящее время один из инфицированных находится в критическом состоянии, еще трое - в стабильном, говорится в сообщении министерства.
В район вспышки заболевания направлены специалисты-эпидемиологи, передает ИТАР-ТАСС.