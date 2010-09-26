Суд Лос-Анджелеса установит законного владельца изумруда весом 380 кг

Верховный суд Лос-Анджелеса определит судьбу гигантского природного изумруда весом 380 кг. На владение драгоценным камнем претендуют нескольких человек.

Драгоценный камень был добыт в руднике на территории бразильского штата Баия около 10 лет назад.

Баиянский изумруд - это необработанный камень обычного темного цвета с вкраплением нескольких зеленых кристаллов толщиной в руку человека. Один из претендентов на берилл утверждает, что в 2001 году купил его всего за 60 тыс долл. Сейчас сокровище оценивается в 372 млн долл, передает ИТАР-ТАСС.

Удивительна и загадочна история этого камня - камень "гостил" в штатах Калифорния, Невада и Луизиана, а в последнем зеленый берилл буквально стал жертвой урагана "Катрина", обрушившегося на юг США в августе 2005 года. Камень хранился в банковском сейфе, который оказался под водой, его подняли на поверхность только через несколько месяцев урагана. Затем в Лас-Вегасе изумруд, который пытались продать в очередной раз, конфисковала полиция, и последние два года "путешественник" хранится под замком в офисе шерифа Лос-Анджелеса.