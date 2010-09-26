В ходе драки, закончившейся перестрелкой на вечеринке, 1 человек был убит
26 сентября 2010, 07:25 [ «Аргументы Недели» ]
В субботу на востоке американского Лос-Анджелеса в ходе драки, закончившейся перестрелкой, один человек был убит, еще восемь получили ранения.
По данным местной местной полиции, один из участников перестрелки на вечеринке между гостями объявлен в розыск.
Как передает ИТАР-ТАСС, ссора вспыхнула между группами людей, имевших при себе холодное и огнестрельное оружие.
В результате столкновения 22-летний мужчина получил смертельное огнестрельное ранение и скончался на месте, двое раненых госпитализированы в критическом состоянии, жизнь остальных пострадавших вне опасности.
В настоящее время расследуются причины и обстоятельства чрезвычайного происшествия.