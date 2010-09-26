В ходе драки, закончившейся перестрелкой на вечеринке, 1 человек был убит

В субботу на востоке американского Лос-Анджелеса в ходе драки, закончившейся перестрелкой, один человек был убит, еще восемь получили ранения.

По данным местной местной полиции, один из участников перестрелки на вечеринке между гостями объявлен в розыск.

Как передает ИТАР-ТАСС, ссора вспыхнула между группами людей, имевших при себе холодное и огнестрельное оружие.

В результате столкновения 22-летний мужчина получил смертельное огнестрельное ранение и скончался на месте, двое раненых госпитализированы в критическом состоянии, жизнь остальных пострадавших вне опасности.

В настоящее время расследуются причины и обстоятельства чрезвычайного происшествия.