В Лондоне задержали 5 человек, готовивших покушение на Папу Римского
17 сентября 2010, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу утром в Лондоне арестованы пять человек, подозреваемых в подготовке покушения на Папу Римского Бенедикта XVI.
Понтифик находится в британской столице с официальным визитом. О мотивах подозреваемых британские правоохранительные органы пока не сообщают.
Визит предстоятеля Римско-католической церкви в Великобританию начался 16 сентября с посещения им Шотландии. До 19 сентября Папа Римский будет находиться в Англии. У него запланированы встречи с премьер-министром Дэвидом Кэмероном, духовными лидерами Церкви Англии и британских католиков, большой парадный проезд по центру города, а также служба под открытым небом в Гайд-парке.
Также понтифик примет участие в беатификации известного теолога и просветителя XIX века, кардинала Джона Генри Ньюмена. Церемония пройдет в английском городе Ковентри, отмечает РИА Новости.