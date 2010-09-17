В Лондоне задержали 5 человек, готовивших покушение на Папу Римского

В пятницу утром в Лондоне арестованы пять человек, подозреваемых в подготовке покушения на Папу Римского Бенедикта XVI.

Понтифик находится в британской столице с официальным визитом. О мотивах подозреваемых британские правоохранительные органы пока не сообщают.

Визит предстоятеля Римско-католической церкви в Великобританию начался 16 сентября с посещения им Шотландии. До 19 сентября Папа Римский будет находиться в Англии. У него запланированы встречи с премьер-министром Дэвидом Кэмероном, духовными лидерами Церкви Англии и британских католиков, большой парадный проезд по центру города, а также служба под открытым небом в Гайд-парке.

Также понтифик примет участие в беатификации известного теолога и просветителя XIX века, кардинала Джона Генри Ньюмена. Церемония пройдет в английском городе Ковентри, отмечает РИА Новости.