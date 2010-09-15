В Индонезии после смерти трех россиян еще двое обратились за медпомощью (ВИДЕО)

В Индонезии на острове Сулавеси после смерти трех россиян, еще двое соотечественников, обслуживающих истребители Су-27, обратились за медпомощью. Одного из них уже выписали из больницы, другой идет на поправку.

Ранее индонезийские врачи предположили, что смерть наступила в результате остановки сердца, но вскрытие показало: военные специалисты умерли от удушья. Также выдвигалась версия, что техники скончались от отравления алкоголем, передает "Россия 24".

По данным местной полиции, смерть трех российских авиаинженеров наступила в результате приема неустановленного препарата. Сергей Воронин, Александр Полторак и Виктор Сафонов скончались в Индонезии, где работали в составе группы, обслуживающей самолеты марки "Су", стоящих на вооружении ВВС Индонезии.