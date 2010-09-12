Норвежская журналистка уволилась с радиостанции в прямом эфире

Норвежская журналистка Пиа Бете Петерсон заявила о своем решении уволиться с работы в прямом эфире, в то время, когда она должна была читать новости.

По словам Петерсон, она уходит, потому что не довольна отношением в редакции радио NKR к журналистам, находящимся на временном контракте.

Журналистка добавила для слушателей, включивших радио, чтобы послушать новости, что «ничего особенного в мире за последнее время не произошло», передает BBC.