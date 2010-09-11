Горсовет Праги предлагает легализовать проституцию

Городской Совет столицы Чехии предлагает легализовать в стране проституцию. Проект закона, легализующий в стране проституцию, уже подготовлен.

"Проституция была бы легальной при условии получения соответствующего разрешения от властей. Заинтересованные лица должны платить налоги, вносить взносы в фонд социального страхования и регулярно проходить медицинское обследование", - цитирует РИА Новости вице-мэра Праги Рудольфа Блажека.

В соответствии с подготовленным проектом закона проституцией могли бы заниматься только лица старше 18 лет. Также подготовленный документ запрещает публичную пропаганду секса.

При этом за нарушение закона виновные могут быть оштрафованы на сумму 100 тысяч долларов США.

По данным мэрии Праги, в чешской столице сейчас работает около 70 нелегальных публичных домов.