Нефтяную корпорацию British Petroleum (ВР) исключат из глобального индекса Лондонской фондовой биржи FTSE4Good, который объединяет компании, соблюдающие этические принципы инвестирования.

Такое решение принял комитет, формирующий состав компаний-участников данного индекса, передают британские СМИ.

"Решение комитета исключить ВР последовало на основании ответных действий этой компании на разлив нефти в Мексиканском заливе, и оказанного этим инцидентом экологического и социального воздействия, а также на основании имеющейся у нее истории аналогичных инцидентов", - говорится в заявлении администрации FTSE4Good.

По прогнозам экспертов, это нанесет очередной удар по репутации ВР и будет способствовать еще большему падению стоимости ее акций.