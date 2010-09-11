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ВР исключат из глобального индекса Лондонской фондовой биржи

11 сентября 2010, 21:58 [ «Аргументы Недели» ]

ВР исключат из глобального индекса Лондонской фондовой биржи

Нефтяную корпорацию British Petroleum (ВР) исключат из глобального индекса Лондонской фондовой биржи FTSE4Good, который объединяет компании, соблюдающие этические принципы инвестирования.

Такое решение принял комитет, формирующий состав компаний-участников данного индекса, передают британские СМИ.

"Решение комитета исключить ВР последовало на основании ответных действий этой компании на разлив нефти в Мексиканском заливе, и оказанного этим инцидентом экологического и социального воздействия, а также на основании имеющейся у нее истории аналогичных инцидентов", - говорится в заявлении администрации FTSE4Good.

По прогнозам экспертов, это нанесет очередной удар по репутации ВР и будет способствовать еще большему падению стоимости ее акций.

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