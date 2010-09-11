В Нил попали 110 тонн дизельного топлива

В районе египетского курортного города Асуан на юге страны перевернулась баржа, в результате чего 110 тонн горючего попали в Нил.

Компания-владелец судна организовала экстренный слив оставшегося в трюме горючего на резервную баржу. На место ЧП немедленно были высланы специальные катера, которые собирают топливо с поверхности реки.

Тем не менее, санитарные службы немедленно перекрыли забор питьевой воды для города Асуан и окрестных населённых пунктов, а также забор воды для полива сельхозугодий, передает РИА Новости.

Прокуратура начала расследование обстоятельств происшествия.