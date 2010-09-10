"Огненная казнь" Корана не отменена: пастор-радикал просто отложил ее на 24 часа

Страсти вокруг возможного сожжения радикально настроенным пастором Джонсом Корана 11 сентября накалились вновь. Джонс неожиданно заявил, что он готов пересмотреть свое решение об отказе от проведения 11 сентября акции по сожжению Корана.



Пастор, возглавляющий религиозную организацию Центр мировой поддержки "Голубь", пояснил, - он обдумывает сложившуюся ситуацию и не исключает, что все-таки проведет акцию.



Как ранее сообщали "Аргументы.ру", Джонс объявил об отказе от сожжения 200 копий Корана в обмен на то, что американские мусульманские лидеры не будут строить исламский центр близ разрушенного в результате терактов 11 сентября 2001 года делового комплекса в Нью-Йорке.

Но потом выяснилось - по сведениям "Интерфакса" со ссылкой на СNN, имам Нью-Йорка Фейсал Абдул Рауф опроверг сообщение о переносе строительства исламского центра. Затем имам Флориды Махмуд Мусри опроверг заявление о готовящейся встрече в Нью-Йорке для обсуждения вопроса об изменении места строительства центра.



"Я шокирован и очень разочарован, потому что, если эти сообщения соответствуют действительности, то меня несомненно обманули", - цитирует агентство слова пастора Джонса.

Пока решено отложить акцию на сутки. Предполагается, что за это время ситуация вокруг строительства мечети в Нью-Йорке прояснится.

Напомним, что возможную акцию Джонса уже несколько дней резко критикует весь американский истеблишмент. С призывами окончательно отказаться от нее публично выступили госсекретарь Хиллари Клинтон, министр обороны США, командующий группировкой американских войск в Афганистане и сам президент Обама. Последний заявил, что действия пастора поставят под угрозу американские войска и дадут в руки исламским террористам новый инструмент вербовки людей в свои ряды.