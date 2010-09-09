Обама: На предстоящих выборах люди могут поддержать республиканцев

Американский президент Барак Обама готов к тому, что на предстоящих выборах люди могут поддержать республиканцев.

"Если считать выборы референдумом о том, удовлетворены ли люди нынешней экономической ситуацией, то мы (демократы) не проявим себя хорошо. Всем кажется, что экономика требует большего, чем делается", - сказал президент США в интервью телекомпании ABC.

По данным американских СМИ, голосовать за республиканцев на предстоящих промежуточных выборах готовы около 53% опрошенных.



