Противоречивые известия поступают о судьбе экспедиции Федора Конюхова. Стало известно, что в Индийском океане шхуна попала в сильный шторм.

"Аргументы.ру" сообщали, что судно известного российского путешественника и мореплавателя Федора Конюхова, на борту которого восемь человек, терпит бедствие после сильнейшего шторма в Индийском океане.

Но позже сын Федора Конюхова, Оскар сумел дозвониться экипажу. "С ними все нормально", - цитирует "Интерфакс" сына путешественника. Шхуна не дошла до Джибута, путешественники на парусах отправились в порт Йемен, на дозаправку и ремонт.