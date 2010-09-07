В Афганистане под перекрестным огнем талибов и натовцев погибли дети
7 сентября 2010, 17:05 [ «Аргументы Недели» ]
В Афганистане под перекрестный огонь боевиков радикального движения "Талибан" и военнослужащих НАТО попала группа детей.
Трагедия произошла в уезде Яхьяхейль восточной провинции Пактика, когда талибы напали на заставу иностранных военных.
Как стало известно, между позициями натовцев и талибов оказалась группа детей, из которых трое погибли и пятеро получили ранения. О потерях в рядах боевиков и военных не сообщается, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.