В Афганистане под перекрестным огнем талибов и натовцев погибли дети

В Афганистане под перекрестный огонь боевиков радикального движения "Талибан" и военнослужащих НАТО попала группа детей.

Трагедия произошла в уезде Яхьяхейль восточной провинции Пактика, когда талибы напали на заставу иностранных военных.

Как стало известно, между позициями натовцев и талибов оказалась группа детей, из которых трое погибли и пятеро получили ранения. О потерях в рядах боевиков и военных не сообщается, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.