Найден мертвым основатель ведущего оппозиционного сайта Белоруссии

Найден мертвым у себя на даче основатель и руководитель одного из ведущих белорусских оппозиционных интернет-изданий "Хартия'97" Олег Бебенин.

В сообщении на сайте «Хартия97» говорится: «Тело Бебенина нашли сегодня в 17.30 на его даче под Минском».

Есть ли на теле Бебенина следы насильственной смерти, пока не известно.

В 1990-х годах работал заместителем главного редактора независимой белорусской газеты «Имя».

С 1998 года был основателем и руководителем сайта «Хартия97» (charter97.org).

Как стало известно, у Олега Бебенина остались жена и двое сыновей.