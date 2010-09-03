Найден мертвым основатель ведущего оппозиционного сайта Белоруссии
3 сентября 2010, 22:09 [ «Аргументы Недели» ]
Найден мертвым у себя на даче основатель и руководитель одного из ведущих белорусских оппозиционных интернет-изданий "Хартия'97" Олег Бебенин.
В сообщении на сайте «Хартия97» говорится: «Тело Бебенина нашли сегодня в 17.30 на его даче под Минском».
Есть ли на теле Бебенина следы насильственной смерти, пока не известно.
В 1990-х годах работал заместителем главного редактора независимой белорусской газеты «Имя».
С 1998 года был основателем и руководителем сайта «Хартия97» (charter97.org).
Как стало известно, у Олега Бебенина остались жена и двое сыновей.