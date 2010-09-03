Продолжается процесс над португальскими педофилами

Продолжается процесс, который длится уже пятый год, над 7 португальскими педофилами, среди которых числятся известный телеведущий и бывший посол.

Шесть мужчин и одна женщина обвиняются в том, что в 1990-х годах на протяжении нескольких лет совращали и насиловали детей из государственных детских домов, передает газета ВЗГЛЯД со ссылкой на британские СМИ.

Водитель из детского дома «Каса Пиа» в Лиссабоне был причастен к нескольким сотням случаев совращения малолетних.

Согласно материалам суда, сначала португалец насиловал детей сам, а потом начал за деньги поставлять их другим мужчинам, включая бывшего телеведущего Карлуша Круса и бывшего посла Хорхе Ритто, передает русская служба ВВС.

Окончательный вердикт еще не оглашен, но сообщается, что большая часть эпизодов из сотен обвинений будет доказана. Сейчас возраст жертв колеблется в пределах 16 и 22 лет.

При том, что совращение детей в «Каса Пиа» началось в середине 1990-х, впервые дело получило огласку только в 2002 году, когда мать одного из воспитанников детдома обвинила сотрудников заведения в сексуальных домогательствах.

Все 32 жертвы опознали своих обидчиков и дали показания.