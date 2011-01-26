Школы младших командиров

Высшие военные учебные заведения России возобновят в 2011 году подготовку младших командиров.

Пять лучших вузов Минобороны РФ в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, Омске и Благовещенске в текущем году вновь приступят к обучению сержантов по программе среднего профессионального образования, рассчитанной на 2 года 10 месяцев.

Это будут командиры мотострелковых, танковых, ремонтных, автомобильных взводов, заместители командиров парашютно-десантных, разведывательных взводов, взводов десантного обеспечения, связи, командиров разведывательных групп. Кроме того, из стен военных учебных заведений выйдут начальники станций связи, техники автоматической системы управления ракетной бригады, заместители начальников расчетов самоходной пусковой установки, командиры самоходного артиллерийского орудия. После завершения подготовки выпускники получат квалификацию «Техник», им присвоят воинское звание «Сержант», их ожидает назначение на соответствующую воинскую должность с денежным довольствием 35 тыс. рублей в месяц.

С условиями приема в ближайшее время все, кто пожелает, смогут ознакомиться на официальном сайте Минобороны РФ.