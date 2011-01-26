А еще поселим в казарме солдатских матерей...

В последнее время в отечественных СМИ развернулась дискуссия в связи с планами Минобороны России создать моноэтнические воинские части. Позвольте и мне высказать свое мнение по этому вопросу.

Отнюдь не панацея

Никто не скрывает, что на решение военного ведомства повлияла печальная статистика правонарушений в Вооруженных силах, в которой немалый процент приходится на преступления против личности или, по замполитовской лексике, НУВы (неуставные взаимоотношения). Однако много ли среди них конфликтов на межэтнической основе? Ведь таковой учет с некоторых пор не ведется. И как его вести, если солдат больше не делят по национальностям? Хотя в некоторых частях командиры на свой страх и риск пытаются учитывать военнослужащих, призванных из северокавказских республик. Почему на страх и риск? Да потому что один звонок в прокуратуру какого-нибудь правдолюба с жалобой на дискриминацию по национальному признаку способен серьезно повредить карьере любого офицера.

Появление в Российской армии моноэтнических частей (фактически сформированных из призывников-кавказцев) вряд ли будет способствовать наведению порядка в казармах. Я знаю воинские коллективы, где дружно служат вместе представители различных национальностей, среди которых много уроженцев Северного Кавказа, в том числе дагестанцев. Правда, речь идет о частях, дислоцированных в этом регионе и укомплектованных контрактниками или по смешанному принципу.

Что их объединяет? Во-первых, командирами там являются, как правило, грамотные, авторитетные, принципиальные офицеры. Во-вторых, это спецназовцы и пограничники, выполняющие боевые задачи, нередко рискующие жизнью. В-третьих, такие части, подразделения, как правило, размещаются вдали от больших городов, в местах, где условия службы предусматривают суровый армейский быт, когда весь личный состав занят обустройством городка и созданием матбазы.

Впрочем, кто сказал, что в подразделениях, где не будет «злых дагестанцев», станет легче служить? Маменькиным сынкам, другим проблемным категориям солдат с НПУ (нервно-психологической неустойчивостью – по терминологии военных психологов), число которых неуклонно растет, придется тяжело в любом мужском воинском коллективе.

Чтобы не быть «чмырем»

Вряд ли искусственное разделение граждан одного государства при исполнении ими общих конституционных обязанностей поспособствует укреплению дисциплины в армии, доверия и дружбы между народами России. Мы уже имеем, например, целые батальоны, сформированные из чеченцев. Однако у меня есть большие сомнения по поводу целесообразности проведения этого смелого эксперимента во взрывоопасном регионе. Мой скептицизм развеет или оправдает время, но зачем же, не дождавшись плодов, спешить усугублять проблему?

Полагаю, негоже представителям коренного, государствообразующего народа (тем более солдатам) прятаться от своих ровесников в военной форме по той причине, что они иной национальности и ведут себя нагло. Кого смогут уберечь от опасности эти горе-защитнички, если на деле они не готовы отстаивать собственные честь и достоинство?

Правильно понятый национализм

Порядок в российских войсках наступит тогда, когда там произойдет эволюция национального самосознания военнослужащих – офицеров, сержантов и солдат – представителей государствообразующего народа. Именно этот фактор должен стать определяющим, и тогда не понадобятся «прокурорские десанты», родительские комитеты, общественные советы и прочие изначально чужеродные настоящей армии элементы.

Обращусь к примерам из прошлого. Великая Отечественная война. Коммунистическое (читай – наднациональное) правительство Сталина очень быстро понимает, куда нужно смещать акценты своей пропагандистской политики, чтобы удержаться у власти, победить врага. В газетах, листовках, брошюрах русский народ начинает именоваться «первым среди равных», «великим строителем», «многосторонне развитым художником», «смелым преобразователем и новатором», «упорным исследователем», «пролагателем новых путей», «трудолюбивейшим», «терпеливым, выносливым, упорным» и т. д. Отмечались «великая освободительная роль» русского народа, его «великие социальные преобразования», «научные открытия», «культурные достижения». Уже с лета 1942 года, когда немцы вышли к Дону и Волге, стал широко использоваться термин «старший брат», а в пропагандистских материалах особо подчеркивалось, что русских в армии «громадное большинство», что они стоят «во главе братской семьи народов Советского Союза», «организуют вокруг себя все другие народы советской страны», занимают «главное и решающее место в гигантской борьбе славянских и всех свободолюбивых народов мира против гитлеровской Германии». Каждый боец нерусской национальности должен был «уяснить себе огромную роль русского народа как старшего брата в семье народов СССР», поскольку решался вопрос о том, «быть или не быть в рабстве великому русскому народу и всем народам нашей страны, которые кровно на поле боя связали свою судьбу с судьбой великого русского народа».

Известны и другие шаги, предпринятые Сталиным и подчеркивавшие его стремление опираться на старые традиции победоносной (до февраля 1917-го) Русской армии. Уже 23 июня 1941 года образуется Ставка Главного командования, следом вводится пост Верховного главнокомандующего, создаются гвардейские части, далее вводятся ордена в честь русских полководцев, погоны и т. д. Примеров использования подобных способов и приемов воздействия на национальное самосознание, в первую очередь русского (не советского) народа, можно привести еще великое множество.

Но разве не война объявлена России сейчас? Ведь это признал Владимир Путин еще шесть лет назад после событий в Беслане.

Вместо постскриптума

Любимым примером сторонников создания национальных частей является знаменитая Дикая дивизия. Это действительно было одно из лучших соединений русской армии, до самого своего расформирования сохранившее управляемость и боеспособность.

Но, во-первых, дивизией командовали выдающиеся люди, доверенные лица императора.

Во-вторых, дивизия комплектовалась исключительно проверенными добровольцами, а сами горцы тогда были очень далеки от партийных дрязг и политики.

Давайте же учиться извлекать из истории правильные уроки.