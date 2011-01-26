«Адские машины» ядерной эпохи

В свое время зарубежная печать не раз сообщала о том, что для прикрытия границы с Китаем Вооруженные силы СССР готовы использовать ядерные мины.

Каждая из них была способна, по сведениям американского журналиста и бывшего советского офицера Марка Штейнберга, превратить в радиоактивную преграду участок погранзоны протяженностью 10 километров.

Сюрприз в колодце

Мало кто слышал, что в Советской армии существовали секретные саперные подразделения особого назначения, созданные для ликвидации ядерных фугасов.

Наличие подобных подразделений объяснялось тем, что в годы холодной войны американские войска в Европе разместили в специальных колодцах ядерные взрывные устройства. Они должны были сработать после начала боевых действий между НАТО и Организацией Варшавского договора на пути прорывающихся к Ла-Маншу советских танковых армий. Подходы к ядерным фугасам могли прикрываться обычными минными полями.

Мирные граждане Западной Германии жили и не ведали, что поблизости находится колодец с американским атомным боеприпасом. Подобные бетонные шахты глубиной до 6 метров можно было обнаружить под мостами, у перекрестков дорог, прямо на автострадах и в прочих стратегически важных точках. Обычно они устраивались группами. Банального вида металлические крышки делали ядерные колодцы практически неотличимыми от обычных канализационных люков.

Атомный курятник

Взводы разведки и уничтожения вражеских ядерных фугасов появились в штате инженерно-саперных батальонов советских танковых дивизий, дислоцированных на территории стран – участниц Варшавского договора, в 1972 году. Личный состав этих подразделений знал устройство атомных «адских машин» и располагал необходимым оснащением для их поиска и обезвреживания.

В число таких американских фугасов входили М31, М59, Т-4, ХМ113, М167, М172 и М175 с тротиловым эквивалентом от 0,5 до 70 килотонн, объединенные под общей аббревиатурой ADM – Atomic Demolition Munition («атомный подрывной боеприпас»). Они представляли собой довольно тяжелые устройства массой от 159 до 770 килограммов. Первый и самый тяжелый из фугасов, М59, армия США приняла на вооружение еще в 1953 году. Для установки ядерных фугасов войска Соединенных Штатов в Европе имели специальные саперные подразделения, к ним относилась, например, 567-я инженерная рота, ветераны которой даже обзавелись вполне ностальгическим сайтом в Интернете.

Старались не отставать от заокеанских союзников и военные Соединенного Королевства, причем здесь не обошлось без курьеза, связанного с курами. Ядерный фугас, носивший название Blue Peacock – «Голубой павлин», выглядел как здоровенный стальной цилиндр, в котором помещались плутониевый заряд мощностью 10 килотонн и обычная взрывчатка. «Павлина» создали в конце 50-х годов на основе первой британской ядерной авиабомбы Blue Danube («Голубой Дунай»). Весил фугас аж семь с лишним тонн, и десяток таких «птичек» генералы с Туманного Альбиона вознамерились закопать вблизи важных объектов в ФРГ и все с той же целью – взорвать их в случае советского наступления.

Курьез же заключался в том, что для обеспечения необходимого технического микроклимата внутрь «Голубых павлинов» зимой англичане собирались запускать кур с запасом корма и воды. Разработчики Blue Peacock полагали, что наседки и петушки своим биологическим теплом будут эффективно согревать чувствительные к холоду электронные мозги ядерного чудища. Подрыв такого устройства мог осуществляться по пятикилометровым проводам или с помощью таймера срочностью до восьми суток – примерно на столько и рассчитывался куриный провиант, а также состав воздушной среды, дабы птицы не задохнулись в собственном амбре.

Впрочем, развертывание подземных атомных курятников так и не произошло. В 1958 г. британский министр обороны отменил программу «Голубой павлин».

Ранец с торием и калифорнием

В арсенале вероятного супостата имелись и другие экзотические ядерные боеприпасы. Одно время ходили слухи, что американская агентурная разведка пыталась реализовать программу установки портативных радиоуправляемых ядерных фугасов в Советском Союзе. А что же СССР? Разумеется, и у него были подобные средства. На вооружении частей специального назначения Главного разведывательного управления Генерального штаба имелись специальные ядерные мины РА41, РА47, РА97 и РА115, производство которых осуществлялось в 1967–1993 годах.

Упомянутый выше Марк Штейнберг как-то сообщил о наличии в Советской армии портативных взрывных устройств ранцевого типа РЯ-6 (РЯ – ранец ядерный). В одной из своих публикаций экс-гражданин СССР пишет: «Вес РЯ-6 около 25 килограммов. Заряд он имеет термоядерный, в котором применены торий и калифорний. Мощность заряда варьируется от 0,2 до 1 килотонны в тротиловом эквиваленте… Ядерный фугас активируется либо взрывателем замедленного действия, либо аппаратурой дистанционного управления на дальности до 40 километров. Он снабжен несколькими системами необезвреживаемости: вибрационной, оптической, акустической и электромагнитной, так что снять его с места установки или нейтрализовать практически невозможно».