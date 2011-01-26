Что творится под израильским «куполом»?

Противоракетная оборона поселений Земли обетованной, прилегающих к сектору Газа, возможно, так и не будет создана. Хотя на нее уже истрачена куча денег.

В еврейском государстве назревает крупный скандал. Перспективный проект локальной ПРО «Кипат Барзель» («Железный купол»), предназначенной для защиты городских микрорайонов от самодельных неуправляемых ракет малого радиуса действия «Кассам», рискует стать одним из самых показательных в истории Израиля примеров неэффективного расходования бюджетных средств.

«Железный купол» – комплекс, способный с помощью радаров ПВО сопровождать цель и атаковать ее ракетой-перехватчиком «Тамир». Одна батарея из РЛС и трех пусковых с двумя десятками ракет на каждой должна прикрывать территорию площадью в полтораста квадратных километров, уничтожая «Кассамы», запущенные с расстояния до 15 километров. На сопутствующие НИОКР было истрачено 240 млн. долларов, по большей части полученных из пакета военной помощи США.

В 2010 г. планировалось развернуть первые батареи. Предполагалось, что стоимость одного «Тамира» не превысит 45 тыс. долларов. Ныне же, по сообщениям израильской прессы, намеченная сумма превышена более чем в два раза и достигла психологически важного рубежа в 100 тысяч. Именно цена ракеты-перехватчика стала ныне одним из самых критикуемых аспектов «Железного купола».

Напомним, палестинские «Кассамы», изготовленные из обрезков стальных труб, начиненных смесью обычного сахара и калийной селитры в качестве «ракетного топлива», обходятся боевикам по 150–200 долларов за штуку. А 122-мм ракеты для РСЗО БМ-21 «Град», получаемые боевиками с 2008 г. в разборном виде из Ирана, – не дороже 1000 долларов.

На этом фоне сообщения о том, что для перехвата кустарно выделанных «железок» используется одноразовый высокотехнологичный комплекс ценой, в несколько сотен раз превышающей их стоимость, вызвали крайне негативную реакцию общественности еврейского государства. В ноябре 2010-го израильское правительство перенесло развертывание системы на первый квартал 2011 года. В судьбе проекта назревал кризис.

В декабре анонимный источник в ВВС Израиля сообщил прессе: систему не будут использовать для защиты мирных граждан еврейского государства.

Дело в том, что минимальное время боевой работы комплекса по захвату и сопровождению цели с последующим запуском противоракеты и ее ведением колеблется от 15 до 30 секунд. Однако, как заметил источник, до целого ряда приграничных поселений близ сектора Газа «Кассамы» летят те же самые 15–30 секунд. Следовательно, «Железный купол» – не панацея от этой угрозы. А раз так, то он вроде бы и ни к чему.

Вот почему систему следует перевести в горячий резерв с возможностью быстрого развертывания в угрожаемый период. На постоянном же боевом дежурстве ее следует оставить только для прикрытия важнейших объектов Армии обороны Израиля – ЦАХАЛ.

Газета «Гаарец», комментируя этот скандал, отмечает: судя по имеющейся у нее в распоряжении информации, «Железный купол» и не должен был оберегать население Сдерота и прочих населенных пунктов, расположенных неподалеку от Газы. Он изначально задумывался как локальная система ПРО инфраструктуры ЦАХАЛ, а все заявления об озабоченности о безопасности гражданского населения были не более чем удобным PR-обеспечением для протаскивания расходов на НИОКР через парламент.

Воспользовавшись всплеском тревожных настроений после так называемой Второй ливанской войны 2006 г., отмечают в израильской прессе, министр обороны Амир Перец продавил финансирование «Железного купола». Он ссылался на оголенность тылов и их беззащитность перед самодельными ракетами.

Теперь же выясняется, что система, на создание которой затратили четверть миллиарда долларов (и потребовали еще столько же на развертывание первой очереди), не в состоянии решить заявленную задачу.