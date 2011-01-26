Это не истребитель пятого поколения

Пекин сделал первый ход в разработке собственного истребителя пятого поколения. Прогресс авиастроения КНР впечатляет, но вместе с тем жизнь китайским конструкторам существенно осложняет целый ряд системных инженерно-технологических проблем. В ближайшие годы внимание мировой авиационной общественности будет приковано к тому, как Китай станет решать эту амбициознейшую задачу и что у него получится в результате.

Недавно со взлетной полосы аэродрома испытательного центра в Чэнду поднялся нескладного вида тяжелый самолет с двумя разваленными килями и зализанными очертаниями, выдающими архитектуру «Стелс». Предновогодние утечки в китайских блогах, демонстрировавшие скверного качества фотографии нового истребителя, сделанные на камеры мобильных телефонов, нашли свое подтверждение. 11 января источники Поднебесной официально подтвердили факт первого полета J-20, прозванного в западной прессе «Черным орлом». Это прототип китайского истребителя пятого поколения.

Самолет с тысячью имен

Еще в 1995 г. появились утечки информации о том, что Пекин финансирует исследования по элементам авиации пятого поколения. В 2005-м было подтверждено, что в КНР завершены исследовательские работы по формированию аванпроекта такого самолета.

И вот 11 января Китай сделал новую заявку: миру показали первый «демонстратор технологий» пятого поколения. Трудно отрицать огромный шаг вперед, сделанный авиастроителями Поднебесной во главе с Ян Веем – главным конструктором таких самолетов, как FC-1 и двухместная версия истребителя J-10.

«Черный орел», судя по всему, имеет длину около 22 м (официальных данных нет, приходится делать относительные замеры по наземным фотоснимкам) и нормальный взлетный вес порядка 35 тонн. В компоновочных элементах двухдвигательного самолета применены «дежурные» для современной авиации элементы обеспечения малозаметности. Довольно интересно и возможное устройство машины, «читаемое» по ее внешнему виду. Насколько можно судить, она обладает достаточно емким внутренним отсеком для установки вооружений.

Практически все наблюдатели отмечают, что истребитель вышел крупноватый: для самолета завоевания превосходства в воздухе он явно перетяжелен. Совершенно очевидно, что преждевременно и трудно говорить о тактическом назначении испытательной платформы-демонстратора. Однако если искать наиболее вероятное применение боевой машины сходных параметров, то это, скорее всего, ударный истребитель-бомбардировщик наподобие российского Су-34. Предположительно «Черного орла» нагружают противокорабельными функциями (чем и может быть обусловлен потенциальный размер внутреннего отсека). Возможно, с установкой габаритных тяжелых ракет С-802 или их аналогов.

«Я не узнаю вас в гриме»

Аэродинамическая компоновка самолета сразу выдает несколько источников заимствования. Во-первых, отчетливо видна «рука» российского авиапрома. Некоторые решения дотошно скопированы с отечественных «демонстраторов технологий» 90‑х годов: С-37 «Беркут» фирмы «Сухой» и «МиГ 1.42» – конкурирующей микояновской машины, делавшейся в рамках проекта перспективного многофункционального истребителя (МФИ).

Конструкция носовой части выдает «близкое родство» с единственным на сегодня серийным истребителем пятого поколения – F-22 Raptor.

Предположения о «начинке» самолета выдвигаются противоречивые. Массу вопросов вызывает двигательный блок. Первоначально западные СМИ утверждали, что на самолете стоит российский АЛ-41Ф-1С, он же «изделие 117С» – штатный двигатель истребителя Су-35С. Однако после анализа фотографий хвостовой части это предположение отпало: конфигурация сопел явно не соответствовала известным изображениям «117-го».

Несколько помог в поисках официоз Поднебесной: опубликованное сообщение о награждении создателей двигателей для самолета J-20. В нем указано, что речь идет о WS-10G – последней модификации «десятого» семейства, китайского функционального аналога российских двигателей АЛ-31Ф. Серия G отличается от своих предшественников увеличенной до 14,5 тонны тягой и новым блоком FADEC (электронно-цифровой системой управления двигателем) собственного производства.

Однако и здесь остается ряд сомнений. К примеру, некоторые любители авиации, сопоставив несколько фотографий задней части «Черного орла» с известными изображениями двигателей, пришли и вовсе к ошеломляющему выводу: якобы китайское «пятое поколение» взлетело... на российском АЛ-31ФН, штатном двигателе истребителя J-10.

Что вместо сердца?

Двигатели – наипервейшая головная боль разработчиков «Черного орла» и всего китайского авиапрома. Можно заполучить (вполне легально, по контрактам с Москвой) относительно современные двигатели из семейства АЛ-31Ф. Однако просто скопировать их и начать выпуск не представляется возможным. Эта задача требует создания новых производств в области металлургии и металлообработки. Особенно тяжелые проблемы наблюдаются с деталями турбин. Ряд специалистов отмечают: Китай закупает в России целый набор комплектующих для авиадвигателей, но особый интерес проявляет к лопаткам и дискам турбин. Их технология – самое слабое звено моторостроения КНР.

Глаза и уши

Недостаточен и технологический уровень развития китайской радиоэлектронной промышленности. В комплексе БРЭО «Черного орла», скорее всего, нет аппаратуры, ультимативно требующейся ему как истребителю якобы пятого поколения. Поэтому речь идет скорее об испытательном самолете-платформе, нежели о боевой машине.

Вопросы есть даже к такой вещи, как беспереплетный фонарь кабины. Китайцы продемонстрировали, что способны производить подобные изделия. Однако нет ясности относительно его качества и способности работать в режиме длительного сверхзвукового полета.

Те же вопросы остаются и когда мы переходим еще к одному технологическому элементу авиасистемы пятого поколения – радиопоглощающему покрытию. Насколько адекватны китайские «стелс-материалы» поставленным задачам?

Что же получил на руки Китай? Все что угодно, кроме истребителя пятого поколения.