О своих забыли?

«90 процентов вооружений и военной техники армии и флота Украины морально и физически устарели», – заявил главный инспектор Министерства обороны страны Валерий Фролов.

Он сообщил в интервью журналу «Войско Украины», что почти за 20 лет независимости ВСУ получили лишь «93 новых и модернизированных образца вооружения и военной техники». В то же время Фролов признал: «Предприятия отечественного оборонно-промышленного комплекса не способны обеспечить Украину необходимыми образцами вооружения и военной техники». По словам главного инспектора МО, 90–95 процентов от общего объема продукции украинской «оборонки» идет на экспорт, что является тревожным фактом.

«Безусловно, валютные поступления в госбюджет от продажи оружия являются существенными и достаточно необходимыми. Но критическое состояние вооружения и военной техники украинской армии требует совсем другого сосредоточения основных усилий национального ОПК», – отметил Валерий Фролов.