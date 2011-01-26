Украинские вооруженные силы образца 2025 года

В декабре 2010 г. украинское военное ведомство обнародовало результаты второго оборонного обзора и презентовало проект Стратегического оборонного бюллетеня Украины на период до 2025 года.

Причины перемен

Со времени проведения первого оборонного обзора в 2004 г. политика украинских властей в сфере военной безопасности сводилась к хаотичному реформированию в условиях отсутствия для этого необходимых ресурсов. Общеизвестно, что главными разрушающими жизнедеятельность вооруженных сил Украины (ВСУ) факторами являлись крайне неудовлетворительное финансирование и материально-техническое снабжение, а также несовершенство механизмов социальной защиты военнослужащих.

Именно поэтому возникла необходимость в разработке долгосрочной стратегии обеспечения национальной безопасности и обороны страны.

Реалии диктуют

На современном этапе Украина не видит непосредственной угрозы широкомасштабного применения против нее военной силы. Однако некоторые тревожные тенденции остаются актуальными и при определенных условиях могут привести к кризисной ситуации с возможным перерастанием ее в военный конфликт. Поэтому в материалах оборонного обзора отмечается, что к вызовам, рискам и угрозам, вероятность которых считается высокой до 2025 г., относятся:

– сохранение территориальных претензий к Украине, не имеющих формальных признаков, но выдвигаемых отдельными государственными деятелями, а также представителями политических сил соседних стран;

– наличие конфликтных ситуаций и неурегулированных разногласий, а также замороженных конфликтов в регионе;

– попытки некоторых политических сил иностранных государств осуществлять на Украине поддержку отдельных политических партий, слоев населения по этническому, языковому, религиозному признакам;

– международное соперничество за доступ к энергетическим ресурсам, за контроль над маршрутами транспортировки и мощностями для переработки этих ресурсов;

– сохранение опасности распространения оружия массового поражения (ОМП);

– осуществление деструктивного информационного воздействия иностранных государств и усиление ими своего присутствия в информационном пространстве Украины;

– развитие и обострение регионального сепаратизма, этнической и религиозной конфронтации, проявлений национального эгоизма, возникновение политических сил, которые создают реальную опасность раскола государства;

– усиление угроз терроризма, экстремизма, международного пиратства;

– рост опасности возникновения масштабных природных и техногенных катаклизмов.

Вышеприведенные угрозы усиливаются действием внутренних факторов, которые существенно повышают вероятность возникновения кризисных ситуаций. К ним эксперты относят: разбалансированность и незавершенность реформ государственного управления, прежде всего в сфере безопасности и обороны, недостаточную эффективность выполнения решений исполнительной власти, значительный уровень бедности населения, безработицу и коррупцию.

Именно поэтому среди основных задач, которые предстоит решать до 2025 г., названы защита национальных интересов в сфере безопасности и обороны, предупреждение конфликтов и укрепление региональной стабильности, урегулирование кризисов и нейтрализация угроз на ранних стадиях их возникновения.

В перечне первоочередных проблем, которые надо устранять, и развитие силовых структур государства, обеспечение их готовности к оперативному реагированию на реальные и потенциальные угрозы, оснащение современными видами вооружения и военной техники. Также приоритетным направлением будет поддержка украинского оборонно-промышленного комплекса за счет как использования новейших технологий на основе кооперации с государствами-партнерами, так и внедрения собственных замкнутых циклов создания образцов ВВТ. Планируется, что Украина в дальнейшем будет принимать участие в миротворческой деятельности.

Ситуация в мире выдвигает новые требования к построению системы нацбезопасности. Ее экономические, политические, информационные, научно-технические и другие составляющие становятся все эффективнее по сравнению с традиционными силовыми компонентами. ВС являются лишь одной из составляющих, причем не всегда самодостаточной. Поэтому Украина стремится иметь такие силы обороны, которые способны успешно действовать при поддержке дипломатических средств, обеспечены ресурсами, готовы к взаимодействию с другими компонентами системы безопасности.

Будьте готовы

Минобороны и другие силовые структуры определили видение необходимых возможностей силовых структур Украины по их применению (участию):

– полным составом сил обороны и определенных сил безо­пасности (включая проведение мобилизации) – в вооруженном конфликте высокой интенсивности для недопущения его дальнейшей эскалации;

– частью сил – в вооруженных конфликтах средней интенсивности составом Объединенных сил быстрого реагирования (ОСБР) с возможным усилением и возможной частичной мобилизацией для прекращения конфликтов на ранней стадии возникновения и полной их нейтрализации;

– ситуативно – в вооруженных конфликтах низкой интенсивности (пограничных конфликтах, столкновениях, инцидентах) определенным составом сил немедленного реагирования, сил специальных операций (с возможной поддержкой части ОСБР, необходимых сил безопасности) для их нейтрализации в кратчайшие сроки.

Силы обороны Украины совместно с силами безопасности должны быть способны осуществлять стратегическое сдерживание вероятного агрессора, проводить стремительные операции (боевые действия) в условиях жесткой борьбы за господство в воздухе, массированного применения высокоточного оружия, острого информационного противоборства одновременно в одной операционной зоне или двух отдельно расположенных операционных районах; широко применять асимметричные действия и противостоять аналогичным действиям со стороны противника.

Силовые структуры должны участвовать в многонациональных операциях по поддержанию мира и гуманитарных действиях под эгидой международных организаций, в антитеррористических операциях на территории государства и за его пределами в соответствии с решениями ООН, ЕС и международными обязательствами Украины, в борьбе с пиратством, неконтролируемым распространением ОМП, торговлей людьми, организованной преступностью; в урегулировании внутреннего вооруженного конфликта, в операциях (действиях) по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории государства и оказывать помощь другим странам.

Ожидается, что в будущем у Минобороны Украины останутся функции военно-политического и административного руководства ВСУ, которые будут иметь следующую структуру:

– Генеральный штаб;

– тыл и вооружение;

– виды вооруженных сил (сухопутные войска, воздушные силы, военно-морские силы);

– силы специальных операций;

– органы военного управления, соединения, воинские части, военные учебные заведения, организации, не относящиеся к видам вооруженных сил.

Ожидается, что общая численность ВСУ уменьшится на 40 тысяч человек и на конец 2015 г. составит 160 тысяч (130 тысяч военнослужащих), а к 2025-му сократится до 150 тысяч человек (120 тысяч военнослужащих). На вооружении будет находиться до 660 танков, 1900 боевых бронированных машин, 800 артиллерийских систем, 180 вертолетов, 200 боевых самолетов, 28 кораблей и катеров.

Сухопутные войска планируется оставить самым многочисленным видом ВСУ.

Воздушные силы станут выполнять задачи противовоздушной обороны Украины, оперативного развертывания сил и ведения ими стратегических действий, участвовать в операциях группировки Объединенных сил быстрого реагирования и оперативной группировки войск (сил), в осуществлении мероприятий по территориальной обороне.

Военно-морские силы будут трансформированы. Цель – достижение ими возможностей решать самостоятельно и во взаимодействии с войсками (силами) видов ВС, другими воинскими формированиями и правоохранительными органами Украины задачи оперативного развертывания сил и ведения стратегических действий. А также защита национальных интересов на море, участие в операциях группировки Объединенных сил быстрого реагирования и оперативной группировки войск (сил); осуществление мероприятий по территориальной обороне Автономной Республики Крым.

ВМС будут включать командование, эскадру разнородных сил, тактическую группу береговых войск, морскую авиационную бригаду и две военно-морские базы.

Существенные изменения ожидаются в кадровой сфере. В частности, до конца 2025 г. планируется осуществить постепенный переход к 100%-ному комплектованию ВСУ военнослужащими по контракту.

В свою очередь соотношение показателей высшего, старшего и младшего офицерского составов к концу 2020 г. станет следующим: генералы и адмиралы – до 0,5 процента, старшие офицеры – до 40 процентов, младшие офицеры – до 60 процентов.