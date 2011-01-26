//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//ВПК

Украинские вооруженные силы образца 2025 года

В минобороны планируют как лучше… неужели получится как всегда?

№ 3(244) от 27.01.2011 [«Аргументы Недели », Владимир ХАРИТОНОВ ]

Украинские вооруженные силы образца 2025 года

В декабре 2010 г. украинское военное ведомство обнародовало результаты второго оборонного обзора и презентовало проект Стратегического оборонного бюллетеня Украины на период до 2025 года.

Причины перемен

Со времени проведения первого оборонного обзора в 2004 г. политика украинских властей в сфере военной безопасности сводилась к хаотичному реформированию в условиях отсутствия для этого необходимых ресурсов. Общеизвестно, что главными разрушающими жизнедеятельность вооруженных сил Украины (ВСУ) факторами являлись крайне неудовлетворительное финансирование и материально-техническое снабжение, а также несовершенство механизмов социальной защиты военнослужащих.

Именно поэтому возникла необходимость в разработке долгосрочной стратегии обеспечения национальной безопасности и обороны страны.

Реалии диктуют

На современном этапе Украина не видит непосредственной угрозы широкомасштабного применения против нее военной силы. Однако некоторые тревожные тенденции остаются актуальными и при определенных условиях могут привести к кризисной ситуации с возможным перерастанием ее в военный конфликт. Поэтому в материалах оборонного обзора отмечается, что к вызовам, рискам и угрозам, вероятность которых считается высокой до 2025 г., относятся:

сохранение территориальных претензий к Украине, не имеющих формальных признаков, но выдвигаемых отдельными государственными деятелями, а также представителями политических сил соседних стран;

наличие конфликтных ситуаций и неурегулированных разногласий, а также замороженных конфликтов в регионе;

попытки некоторых политических сил иностранных государств осуществлять на Украине поддержку отдельных политических партий, слоев населения по этническому, языковому, религиозному признакам;

международное соперничество за доступ к энергетическим ресурсам, за контроль над маршрутами транспортировки и мощностями для переработки этих ресурсов;

сохранение опасности распространения оружия массового поражения (ОМП);

осуществление деструктивного информационного воздействия иностранных государств и усиление ими своего присутствия в информационном пространстве Украины;

развитие и обострение регионального сепаратизма, этнической и религиозной конфронтации, проявлений национального эгоизма, возникновение политических сил, которые создают реальную опасность раскола государства;

усиление угроз терроризма, экстремизма, международного пиратства;

рост опасности возникновения масштабных природных и техногенных катаклизмов.

Вышеприведенные угрозы усиливаются действием внутренних факторов, которые существенно повышают вероятность возникновения кризисных ситуаций. К ним эксперты относят: разбалансированность и незавершенность реформ государственного управления, прежде всего в сфере безопасности и обороны, недостаточную эффективность выполнения решений исполнительной власти, значительный уровень бедности населения, безработицу и коррупцию.

Именно поэтому среди основных задач, которые предстоит решать до 2025 г., названы защита национальных интересов в сфере безопасности и обороны, предупреждение конфликтов и укрепление региональной стабильности, урегулирование кризисов и нейтрализация угроз на ранних стадиях их возникновения.

В перечне первоочередных проблем, которые надо устранять, и развитие силовых структур государства, обеспечение их готовности к оперативному реагированию на реальные и потенциальные угрозы, оснащение современными видами вооружения и военной техники. Также приоритетным направлением будет поддержка украинского оборонно-промышленного комплекса за счет как использования новейших технологий на основе кооперации с государствами-партнерами, так и внедрения собственных замкнутых циклов создания образцов ВВТ. Планируется, что Украина в дальнейшем будет принимать участие в миротворческой деятельности.

Ситуация в мире выдвигает новые требования к построению системы нацбезопасности. Ее экономические, политические, информационные, научно-технические и другие составляющие становятся все эффективнее по сравнению с традиционными силовыми компонентами. ВС являются лишь одной из составляющих, причем не всегда самодостаточной. Поэтому Украина стремится иметь такие силы обороны, которые способны успешно действовать при поддержке дипломатических средств, обеспечены ресурсами, готовы к взаимодействию с другими компонентами системы безопасности.

Будьте готовы

Минобороны и другие силовые структуры определили видение необходимых возможностей силовых структур Украины по их применению (участию):

полным составом сил обороны и определенных сил безо­пасности (включая проведение мобилизации) – в вооруженном конфликте высокой интенсивности для недопущения его дальнейшей эскалации;

частью сил – в вооруженных конфликтах средней интенсивности составом Объединенных сил быстрого реагирования (ОСБР) с возможным усилением и возможной частичной мобилизацией для прекращения конфликтов на ранней стадии возникновения и полной их нейтрализации;

ситуативно – в вооруженных конфликтах низкой интенсивности (пограничных конфликтах, столкновениях, инцидентах) определенным составом сил немедленного реагирования, сил специальных операций (с возможной поддержкой части ОСБР, необходимых сил безопасности) для их нейтрализации в кратчайшие сроки.

Силы обороны Украины совместно с силами безопасности должны быть способны осуществлять стратегическое сдерживание вероятного агрессора, проводить стремительные операции (боевые действия) в условиях жесткой борьбы за господство в воздухе, массированного применения высокоточного оружия, острого информационного противоборства одновременно в одной операционной зоне или двух отдельно расположенных операционных районах; широко применять асимметричные действия и противостоять аналогичным действиям со стороны противника.

Силовые структуры должны участвовать в многонациональных операциях по поддержанию мира и гуманитарных действиях под эгидой международных организаций, в антитеррористических операциях на территории государства и за его пределами в соответствии с решениями ООН, ЕС и международными обязательствами Украины, в борьбе с пиратством, неконтролируемым распространением ОМП, торговлей людьми, организованной преступностью; в урегулировании внутреннего вооруженного конфликта, в операциях (действиях) по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории государства и оказывать помощь другим странам.

Ожидается, что в будущем у Минобороны Украины останутся функции военно-политического и административного руководства ВСУ, которые будут иметь следующую структуру:

Генеральный штаб;

тыл и вооружение;

виды вооруженных сил (сухопутные войска, воздушные силы, военно-морские силы);

силы специальных операций;

органы военного управления, соединения, воинские части, военные учебные заведения, организации, не относящиеся к видам вооруженных сил.

Ожидается, что общая численность ВСУ уменьшится на 40 тысяч человек и на конец 2015 г. составит 160 тысяч (130 тысяч военнослужащих), а к 2025-му сократится до 150 тысяч человек (120 тысяч военнослужащих). На вооружении будет находиться до 660 танков, 1900 боевых бронированных машин, 800 артиллерийских систем, 180 вертолетов, 200 боевых самолетов, 28 кораблей и катеров.

Сухопутные войска планируется оставить самым многочисленным видом ВСУ.

Воздушные силы станут выполнять задачи противовоздушной обороны Украины, оперативного развертывания сил и ведения ими стратегических действий, участвовать в операциях группировки Объединенных сил быстрого реагирования и оперативной группировки войск (сил), в осуществлении мероприятий по территориальной обороне.

Военно-морские силы будут трансформированы. Цель – достижение ими возможностей решать самостоятельно и во взаимодействии с войсками (силами) видов ВС, другими воинскими формированиями и правоохранительными органами Украины задачи оперативного развертывания сил и ведения стратегических действий. А также защита национальных интересов на море, участие в операциях группировки Объединенных сил быстрого реагирования и оперативной группировки войск (сил); осуществление мероприятий по территориальной обороне Автономной Республики Крым.

ВМС будут включать командование, эскадру разнородных сил, тактическую группу береговых войск, морскую авиационную бригаду и две военно-морские базы.

Существенные изменения ожидаются в кадровой сфере. В частности, до конца 2025 г. планируется осуществить постепенный переход к 100%-ному комплектованию ВСУ военнослужащими по контракту.

В свою очередь соотношение показателей высшего, старшего и младшего офицерского составов к концу 2020 г. станет следующим: генералы и адмиралы – до 0,5 процента, старшие офицеры – до 40 процентов, младшие офицеры – до 60 процентов.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//Мнение

Игра престолов или корпораций: какая страна станет сверхдержавой в 21 веке?

Игра престолов или корпораций: какая страна станет сверхдержавой в 21 веке?

Идеальное и материальное, свет и тьма, тело и душа, правое и левое, свой и чужой... Восток и Запад. Как часто мы ловим себя на мысли, что оцениваем происходящее с нами в крайних суждениях: черное или белое, не сразу замечая оттенки и яркие краски, простирающиеся в этом спектре?

//Политика

Путин объяснил, в каком формате готов вести переговоры по Украине

Путин объяснил, в каком формате готов вести переговоры по Украине

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что альтернативы нормандскому формату в переговорах по Украине не существует. По словам главы государства, следует поддерживать то, о чём они договорились изначально.

//В мире

В Госдуме оценили испытания Америкой ракеты, которую раньше запрещал ДРСМД

В Госдуме оценили испытания Америкой ракеты, которую раньше запрещал ДРСМД

В Госдуме обратили внимание, что Америка провела первые испытания ракеты, запрещенной ДРСМД, уже спустя две недели после окончания действия договора. Действия Пентагона оценил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

//новости партнеров

//Экономика

Эксперт рассказал, куда катится российская валюта

Эксперт рассказал, куда катится российская валюта

Аналитик Сергей Суверов рассказал, как долго будет опускаться российский рубль. В понедельник, 19 августа, курс доллара перешагнул отметку в 67 рублей, чего не было с середины февраля текущего года.

//Политика

Медведев назначил нового замруководителя Ростехнадзора

Медведев назначил нового замруководителя Ростехнадзора

Глава российского правительства Дмитрий Медведев назначил нового заместителя руководителя Ростехнадзора. Им стал Дмитрий Фролов. Сообщение о назначении появилось на сайте кабинета министров.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Политолог обнародовал прогноз о самоуничтожении независимой Украины

Политолог обнародовал прогноз о самоуничтожении независимой Украины

Украина является страной, которая запрограммирована на самоуничтожение. Такую точку зрения некоторое время назад озвучил в разговоре с представителями СМИ политический эксперт Ростислав Ищенко.

//Общество

В Минтруде выступили против штрафов за курение

В Минтруде выступили против штрафов за курение

В Минтруде РФ заявили, что хоть ведомство и поддерживает идею укрепления здоровья россиян, однако курение не должно влиять на уровень заработной платы работника.

//Происшествия

Самолет российской "Победы" совершил жесткую посадку в аэропорту Армении

Самолет российской "Победы" совершил жесткую посадку в аэропорту Армении

Жесткую посадку совершил самолёт, принадлежащий российской авиакомпании «Победа». Сообщается, что во время приземления в аэропорту Ширак города Гюмри в Армении самолёт задел хвостовой частью взлётную полосу.

//Общество

ФАН 21 августа проведет онлайн-конференцию о Классификаторе СМИ

ФАН 21 августа проведет онлайн-конференцию о Классификаторе СМИ

Появление Классификатора СМИ в России вызвало появление множества вопросов у граждан. Чтобы развеять все слухи и недопонимания, Федеральное агентство новостей 21 августа впервые за свою историю существования проведет онлайн-конференцию.

//Новости партнеров

//Хайтек

В системе Google произошёл массовый сбой

В системе Google произошёл массовый сбой

Стало известно о жалобах пользователей на сбой поисковой системы Google по всему миру. Отмечается, что первые неполадки зафиксированы в 14.09 по времени Восточного побережья США (21.09 мск).

//В мире

Нетаньяху объяснил поведение жены

Нетаньяху объяснил поведение жены

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил поведение своей супруги Сары во время торжественной встречи в аэропорту "Борисполь" на Украине. Политик записал видеобращение, в котором попытался оправдаться за выходку жены.

//Новости СМИ2

//Общество

В России придумали, как работать меньше при пятидневной трудовой неделе

В России придумали, как работать меньше при пятидневной трудовой неделе

В Совфеде заявили, что сокращение трудовой недели до четырёх рабочих дней может неблагоприятно отразиться на бюджете страны. При этом сенатор Сергей Калашников предложил другой выход.

//Шоу-бизнес

18-летняя дочь Брежневой показала "шикарную" фигуру в купальнике

18-летняя дочь Брежневой показала "шикарную" фигуру в купальнике

Дочь известной певицы Веры Брежневой Соня Киперман поделилась с подписчиками фотографией в слитном купальнике. Сейчас 18 - летняя дочь звёздной мамочки проводит каникулы с возлюбленным Мэттом в Италии.

//Спорт

«Спартак» одержал победу над ЦСКА 2:1

«Спартак» одержал победу над ЦСКА 2:1

Сегодня, 19 августа состоялся один из центральный матч 6-го тура РПЛ «Спартак» — «ЦСКА». московское дерби прошло на стадионе «Открытие Арена». Арбитр поединка Алексей Еськов (Москва).

//Общество

Известный журналист Андрей Караулов спрогнозировал отставку министра здравоохранения Скворцовой

Известный журналист Андрей Караулов спрогнозировал отставку министра здравоохранения Скворцовой

"Вероника Скворцова покидает свой пост. Владимир Уйба станет министром здравоохранения Российской Федерации", - написал на своей странице в Fаcebook известный журналист Андрей Караулов.

//Политика

Путин намерен рассказать о своём разговоре с Зеленским Макрону

Путин намерен рассказать о своём разговоре с Зеленским Макрону

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обязательно уведомит французского лидера Эммануэля Макрона о своем разговоре с Владимиром Зеленским. По мнению главы государства, есть вещи, которые важно будет обсудить.

//Происшествия

В Москве задержаны вооружённые мужчины в женских париках

В Москве задержаны вооружённые мужчины в женских париках

В понедельник, 19 августа, в Москве сотрудники Росгвардии задержали двух вооружённых мужчин в париках и медицинских масках. Отмечается, что при виде стражей порядка они сразу попытались скрыться.

//Новости партнеров

//Общество

Полицейские рассказали, что за секретные документы обнаружили на свалке в Подмосковье

Полицейские рассказали, что за секретные документы обнаружили на свалке в Подмосковье

В Московской области полицейские расследуют обстоятельства, из-за которых внутренние документы российского Министерства финансов оказались на нелегальной свалке.

//В мире

В офисе Зеленского заступились за супругу Нетаньяху после инцидента на Украине

В офисе Зеленского заступились за супругу Нетаньяху после инцидента на Украине

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара не хотела проявить своим поведением неуважение к стране. Представитель главы государства отметил, что жена политика не хотела это сделать преднамеренно.

//Происшествия

В Саратове мужчина сыпал яд в конфеты супермаркета

В Саратове мужчина сыпал яд в конфеты супермаркета

В понедельник, 19 августа, в Саратове полиция задержала мужчину, который подозревается в отравлении конфет на прилавках магазина крысиным ядом. Отмечается, что неизвестный в капюшоне зашёл в супермаркет на улице Тархова.

//Шоу-бизнес

Вторая супруга Олега Стриженова объяснила, почему он не общается с внучкой

Вторая супруга Олега Стриженова объяснила, почему он не общается с внучкой

Актриса Лионелла Пырьева назвала причину, по которой её второй супруг народный артист СССР актер Олег Стриженов прервал всякое общение со своей внучкой Александрой Холошиной. Отмечается, что она является дочерью актрисы Натальи Стриженовой.

//В мире

Принц Уильям публично поиздевался над Кейт Миддлтон

Принц Уильям публично поиздевался над Кейт Миддлтон

Благотворительная парусная регата, в которой принял участие британский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, закончилась для герцогини Кембриджской не самым лучшим образом.

//Шоу-бизнес

Агата Муцениеце назвала недостаток Павла Прилучного

Агата Муцениеце назвала недостаток Павла Прилучного

Известная российская актриса Агата Муцениеце поделилась с поклонниками, что её бесит на отдыхе с супругом актёром Павлом Прилучным. Сейчас звёздная пара проводит отпуск в Испании.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

В ВШЭ рассказали, когда в Россию придёт очередной кризис
2

В Челябинске для будущих айтишников пройдёт бесплатная конференция
3

Известный журналист Андрей Караулов спрогнозировал отставку министра здравоохранения Скворцовой
4

Латвийский политик Олег Буров: немного о личном, о блокадном хлебе и редких мужских слезах
5

Израильский дипломат высказался по поводу поведения жены Нетаньяху в аэропорту Киева

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры