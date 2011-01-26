Трепещите, террористы и диверсанты

В России разработан детектор взрывчатых веществ, основанный на фотоядерном методе их поиска и идентификации.

«Эксперименты, проведенные с созданным прототипом фотоядерного детектора ВВ, доказали работоспособность метода. Полученные данные хорошо согласуются с результатами компьютерного моделирования, демонстрируя высокую эффективность детектирования ВВ. Принятые для прототипа инженерные решения создают основу для создания стационарных установок неразрушающего контроля багажа, мобильных комплексов для гуманитарного разминирования и прочего применения», – сообщается в очередном выпуске журнала «Вопросы оборонной техники», который вышел в свет в Санкт-Петербурге.

В материале поясняется, что метод фотоядерного детектирования скрытых взрывчатых веществ основан на регистрации и анализе сигналов от распадов ядер короткоживущих изотопов азота и бора. Эти радионуклиды образуются при облучении высокоэнергетичными гамма-квантами азота и углерода – химических элементов, входящих в состав практически всех ВВ. В публикации говорится: прототип экспериментального детектора ВВ, использующий фотоядерный метод поиска и идентификации, разработан и запущен усилиями ряда ведущих отечественных исследовательских центров России.