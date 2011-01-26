Должность комбата станет престижной
№ 3(244) от 27.01.2011 [ «Аргументы Недели » ]
В новой структуре управления Вооруженными силами Российской Федерации повышается статус батальонов как основной тактической единицы в войсках.
В министерстве обороны России разработано новое положение о воинских частях ВС, где, в частности, особая роль отводится батальонам и приравненным к ним подразделениям видов и родов войск. С 2011 г. командиры батальонов и приравненные к ним лица будут назначаться приказами министра обороны по представлению соответствующих командиров и начальников. В этом положении наряду с новым статусом комбатов резко повышается их ответственность за состояние боеготовности подразделений, укрепление правопорядка и воинской дисциплины. Фактически комбаты в правовом статусе приравниваются в правах к командирам полков по всей номенклатуре ответственности, включая ответственность в ходе боевых действий. Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности генерал-лейтенант Михаил Сорокин считает, что таким образом Министерство обороны пытается поднять престиж командиров батальонов. И укрепить их статус в новой структуре войск, где упразднены звенья – дивизии и полки. «Пользы от этой меры, на мой взгляд, будет мало, а вот бумаг, связанных с назначением комбатов по всей цепочке, прибавится значительно», – отметил Сорокин.
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