Должность комбата станет престижной

В новой структуре управления Вооруженными силами Российской Федерации повышается статус батальонов как основной тактической единицы в войсках.

В министерстве обороны России разработано новое положение о воинских частях ВС, где, в частности, особая роль отводится батальонам и приравненным к ним подразделениям видов и родов войск. С 2011 г. командиры батальонов и приравненные к ним лица будут назначаться приказами министра обороны по представлению соответствующих командиров и начальников. В этом положении наряду с новым статусом комбатов резко повышается их ответственность за состояние боеготовности подразделений, укрепление правопорядка и воинской дисциплины. Фактически комбаты в правовом статусе приравниваются в правах к командирам полков по всей номенклатуре ответственности, включая ответственность в ходе боевых действий. Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности генерал-лейтенант Михаил Сорокин считает, что таким образом Министерство обороны пытается поднять престиж командиров батальонов. И укрепить их статус в новой структуре войск, где упразднены звенья – дивизии и полки. «Пользы от этой меры, на мой взгляд, будет мало, а вот бумаг, связанных с назначением комбатов по всей цепочке, прибавится значительно», – отметил Сорокин.