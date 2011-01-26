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Страсти вокруг военной пенсии

1 июня 2011 г. в Госдуму поступит законопроект, который даст окончательный ответ на наболевший вопрос

№ 3(244) от 27.01.2011 [«Аргументы Недели », Олег ФАЛИЧЕВ ]

Страсти вокруг военной пенсии

В самом конце 2010 г. в Комитете Совета Федерации по обороне и безопасности состоялось обсуждение проекта закона «О пенсионном обеспечении военнослужащих». Было отмечено, что пенсии, назначенные за службу, связанную с риском для жизни и здоровья, должны давать возможность вести достойную жизнь.

Руководство Минфина заявило на заседании о своем видении вопроса. Определенные подвижки появились и в позиции Минобороны, других заинтересованных ведомств. И хотя до выработки единого подхода еще, судя по всему, далеко, процесс формирования решения вступил в завершающую фазу.

Не повторить ошибок

Сейчас мичманы и прапорщики, отслужившие в Вооруженных силах 25 и более лет, получают примерно 6–8 тысяч «пенсионных» рублей ежемесячно. Не лучше ситуация у офицеров запаса и в отставке. Многим из них, по сведениям председателя ЦК Общероссийского профессионального союза военнослужащих (ОПСВ) Олега Шведкова, в 2010 г.  выплачивались пенсии, едва превышающие 7–8 тысяч рублей. Почти у 46 процентов военных пенсионеров размер пенсий оказался даже ниже средней пенсии по старости. Хотя еще в 2001-м, как отмечала заместитель министра обороны по финансово-экономической работе Вера Чистова, картина была совсем иной.

Кто-то спросит: а почему далеко не преклонного возраста человеку, уволившемуся по выслуге лет из армии или флота, надо назначать пенсию большую, чем у какого-либо рабочего или инженера? Что ж, поговорите с кем-нибудь из кадровых военных, и тогда узнаете, каково это – мотаться с женой и детьми по гарнизонам; не ведать, что такое выходные по субботам, воскресеньям и праздничным дням; с раннего утра и до позднего вечера находиться с личным составом подразделения.

Особую озабоченность у запасников и отставников вызвало реформирование денежного довольствия военнослужащих и связанное с этим изменение пенсионного законодательства. Об этом говорилось на форумах ветеранской общественности. В частности, на V конференции Союза ветеранов Войск ПВО. Было решено направить обращения в Общественную палату РФ и Российский комитет ветеранов войны и Вооруженных сил (РК ВВВС) в связи с тем, что законопроекты создаются в закрытом режиме, без представителей ветеранских организаций.

Поступало также предложение, чтобы перед внесением в Госдуму проекты таких законов (как и других, затрагивающих социальные права и гарантии ветеранов) публиковались в СМИ, размещались на сайтах МО РФ для информирования военной общественности.

Тенденция, однако

К сожалению, продолжается постепенное отлучение ветеранов от услуг военных поликлиник, госпиталей и санаториев, урезание льгот, социальных гарантий и компенсационных выплат. Если в 2001 г. средняя военная пенсия была выше средней гражданской в 2,3 раза, то в 2010‑м она стала ниже ее. И многие ветераны вынуждены теперь переходить на гражданские пенсии, чего никогда не было. Военное ведомство в связи с этим в прошлом году вернуло в бюджет около 3 млрд. невостребованных по линии МО РФ пенсионных средств!

Как считают ветераны, нельзя в одном законе смешивать денежное довольствие и пенсионное обеспечение. У них разные правовые обоснования.

– На наш взгляд, надо или доработать действующий закон (базовые положения в нем нормальные), или принять новый, – говорит генерал-майор запаса Владимир Береза. – Действующий закон о военных пенсиях был принят еще в 1993 году в условиях пустой казны, неработающей промышленности, разваленного сельского хозяйства и отсутствия стабильности. Сегодня политическая, экономическая и социальная ситуация в стране значительно улучшилась.

Многое зависит, видимо, от политической воли. Ведь когда нам говорят, что в стране нет средств, то вспоминается 18 июня 1944 года. Третий год кровопролитной войны, в экономике и сельском хозяйстве тяжелейшее положение. Но ГКО принимает постановление № 1616, в соответствии с которым были повышены размеры пенсий офицерского состава. Генералы, прослужившие 25 лет и более, получали 90 процентов от всего денежного довольствия, а старшие офицеры – 80 с добавкой к пенсии трех процентов за каждый прослуженный сверх 25 лет год, но всего не более 90 процентов.

Сейчас же один из вариантов законопроекта предлагает совершенно иную концепцию исчисления пенсии. 30 процентов от денежного довольствия плюс 3,5 процента за каждый год службы сверх установленного срока. Хотя инфляция в 2010 г. составила более 8 процентов. Кроме того, заранее ставятся в неравное положение те офицеры, которые уже на пенсии, и те, что выйдут на нее после принятия закона. Но главное – законопроект отрывает размер пенсий от денежного довольствия кадровых офицеров. То есть входит в прямое противоречие с ранее принятым и действующим сейчас законодательным актом, в соответствии с которым пенсии всегда индексировались, находясь в прямой зависимости от повышения денежного довольствия военнослужащих. Не говоря уже о том, что с введением нового закона планируется отменить все компенсационные выплаты (льготные путевки, бесплатный проезд к месту лечения, компенсации на оздоровление и другие).

В Москве находятся руководящие органы по меньшей мере пяти крупнейших ветеранских организаций армии и флота. Это РК ВВВС, Общероссийская общественная организация ветеранов Вооруженных сил, Национальная ассоциация офицеров запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР), Московский городской и Московский областной комитеты ветеранов войны и военной службы… Все возглавляются известными в армейской среде военачальниками. Вместе с 40 региональными организациями они вправе выработать единую позицию по этой проблеме. После этого обсудить вопрос с руководителями трех ведущих комитетов Федерального собрания: по обороне, безопасности и по делам ветеранов.

Минобороны как лоббист

Позиция Минобороны за последние полгода претерпела изменения. Еще в начале 2010-го в военном ведомстве полагали, что надо выбирать между благополучием действующих офицеров и ветеранов Вооруженных сил; между боеготовностью и военными пенсионерами. Отчасти это было оправданно. Ведь денег всегда не хватает. Но в конце года даже министр Анатолий Сердюков заявил, что Минобороны будет выступать в Государственной думе в качестве лоббистов военных пенсионеров.

– Я не сторонник того, чтобы каким-то образом ущемлять интересы военных пенсионеров, – сказал Сердюков. – У меня нет такого желания, как нет его ни у одного сотрудника Министерства обороны. Наоборот, мы за то, чтобы у людей, отдавших служению Отечеству многие годы, были достойные пенсии...

Он добавил также, что принцип и подход, которые существовали ранее (пенсия должна быть увязана с размером денежного довольствия действующих офицеров. – Прим. авт.), оправданны: «Мы в этом вопросе лоббисты. Будем и дальше лоббировать интересы военных пенсионеров, насколько это возможно».

Но осуществимо ли все это с финансовой точки зрения? То, что так долго проходит обсуждение законопроекта, как раз связано именно с поиском денежных средств. Понятно, что бюджет не резиновый, чем-то придется поступиться. Однако подвижки налицо. По словам премьера Владимира Путина, который в 2010 г. также обращался к данной проблеме, деньги у государства есть.

Сенатор Виктор Озеров считает: возглавляемый им Комитет СФ по обороне и безопасности обязан решать проблемы армии при поддержке институтов гражданского общества.

– Наша позиция неизменна и состоит в том, что базу пенсионных начислений должны составлять 80–85 процентов от денежного содержания военнослужащих, – подчеркнул Озеров. – Иначе мотивация к службе кадровых военных, на наш взгляд, будет низкой.

Уже упомянутый комитет недавно инициировал рассмотрение вопросов совершенствования законодательства о денежном довольствии военнослужащих. Выступая на его заседании, замминистра финансов РФ Антон Силуанов сказал: переход с 2012 г. на новую систему денежного довольствия военных обойдется России в один процент ВВП – 500 млрд. рублей. Введение ее будет поэтапным. А законопроект разработают к 1 июня 2011-го. Введение новой системы денежного содержания военнослужащих повлечет и рост их пенсий. По расчетам рабочей группы Минфина, пенсии ветеранов армии и флота, других силовых структур должны быть больше трудовых на 30–40 процентов. Это, по словам Силуанова, не менее 13–15 тыс. рублей в месяц.

Руководитель Департамента социальных гарантий МО РФ Анна Кондратьева заявила: «Минобороны рассчитывает, что военные пенсии ветеранов армии и флота в рамках новой системы денежного содержания военнослужащих должны быть увеличены на 70 процентов».

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