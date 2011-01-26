В ожидании машины пятого поколения

В Военно-воздушных силах РФ в 2011–2015 годах будет сформировано до трех полков, оснащенных самолетами Су-35 поколения «4++».

Су-35 - это глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель. Он представляет собой дальнейшее развитие знаменитого Су-27. В нем использованы технологии 5-го поколения, обеспечивающие превосходство над машинами аналогичного класса.

Отличительной особенностью Су‑35 является новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, интегрирующей все имеющееся на борту оборудование. На самолете также устанавливается новая радиолокационная станция (РЛС) с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения, увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей (сопровождение 30 и атака 8 воздушных целей, а также сопровождение четырех и атака двух наземных целей). Машина имеет новые двигатели с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги.

Истребитель обладает широкой номенклатурой вооружения большой, средней и малой дальности. Он способен нести управляемые авиационные средства поражения (АСП) антиРЛС, антикорабль общего назначения, корректируемые авиабомбы (КАБ), а также неуправляемые АСП. Радиолокационная заметность самолета по сравнению с машинами 4-го поколения уменьшена в несколько раз за счет электропроводящего покрытия фонаря кабины, нанесения радиопоглощающих покрытий и малого количества выступающих датчиков. Ресурс Су‑35 – 6 тысяч летных часов, срок службы – 30 лет, назначенный ресурс двигателей с управляемым соплом – 4 тысячи часов.

Надо отметить, период с 2011 по 2015 год, когда планируется сформировать полки истребителей Су-35, считается в ВВС РФ переходным – до поступления машины 5‑го поколения, которая в настоящее время проходит испытания.