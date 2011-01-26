Новой войне в Закавказье быть

В последнее время как в Ереване, так и в Баку отмечается резкое ужесточение риторики по карабахской проблеме. Азербайджанский президент Ильхам Алиев все чаще говорит о том, что его страна готова решить карабахский вопрос военным путем, поскольку мирным не получается. В свою очередь президент Армении Серж Саргсян на недавнем пленарном заседании ОБСЕ в Астане счел должным отметить, что у Азербайджана нет ни юридических, ни политических, ни моральных причин для притязаний на территорию Нагорного Карабаха.

Армянский лидер заявил: Ереван признает независимость Нагорно-Карабахской Республики, если Баку начнет против нее боевые действия.

Вооружились основательно

Азербайджану после распада СССР досталось 436 танков, 947 ББМ (558 БМП и 389 БТР), 388 артсистем, 63 самолета, 8 вертолетов. У Армении же на начало 1993 года оказалось лишь 77 танков, 189 ББМ (150 БМП и 39 БТР), 160 артсистем, 3 самолета, 13 вертолетов.

За истекший период армии обеих (точнее – всех трех) сторон конфликта прошли большую эволюцию в направлении превращения в регулярные вооруженные силы. Азербайджан благодаря нефтяным доходам занимался модернизацией ВС гораздо энергичнее: ведь его военный бюджет в четыре раза больше, чем Армении. В итоге он оказался единственной из 30 участников ДОВСЕ страной, которая превысила свои договорные квоты, причем сразу по двум классам вооружений – танкам (381 единица на 1 января 2010 г., кстати, их меньше у Великобритании или у Голландии, Бельгии и Норвегии, вместе взятых) и артиллерии (425 артсистем). Помимо этого Баку признает наличие в своей армии 181 ББМ, 75 боевых самолетов и 15 ударных вертолетов.

Что касается Армении, то, судя по данным, которые она предоставляет по ДОВСЕ, количественные параметры ее вооруженных сил остаются стабильными на протяжении многих лет и все больше уступают азербайджанским ВС. На 1 января 2010 г., сообщил Ереван, в армянской армии насчитывалось 110 танков, 140 ББМ, 239 артсистем, 16 самолетов и 8 вертолетов.

При этом, разумеется, никуда не делась все та же «серая зона» Карабаха. Согласно азербайджанским источникам, вооруженные силы непризнанной республики располагают 316 танками,

324 ББМ, 322 артсистемами.

Наше дело – невмешательство

Если говорить о главном стратегическом союзнике каждой из сторон, то для Еревана таковым является Москва, а для Баку – Анкара. Однако Азербайджан не граничит с Турцией, зато имеет в качестве северного соседа Россию. У Армении ситуация прямо противоположная: от России ее отделяют сотни километров, но сопредельное государство с юга – Турция.

Впрочем, отдаленность РФ компенсируется размещенной в городе Гюмри (он же в прошлом – Александрополь и Ленинакан) российской 102-й военной базой – нашей крупнейшей военной группировкой за рубежом. В ней насчитывается около 100 танков, до 300 БМП и БТР, примерно по 20 САУ и РСЗО. В состав группировки входят также 18 истребителей МиГ-29 (на 3624-й авиабазе в Эребуни) и зенитно-ракетная бригада С-300В (в самой России всего четыре бригады оснащены этими очень мощными ЗРС). Ереван не только не требует от Москвы арендной платы за базу, но фактически сам оплачивает ее содержание. Кроме того, в российской группировке служит значительное число армян, имеющих гражданство РФ. Понятно, что в случае чего на защиту соплеменников они встанут стеной и наверняка будут сражаться за них не хуже, чем за россиян.

Армения – член ОДКБ. Следовательно, Россия, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Таджикистан обязаны в случае войны (по крайней мере если ее начнет Азербайджан) прийти ей на помощь. Однако нет почти никаких сомнений, что в реальности этого не случится. Из-за нефтегазовых проблем, не позволяющих Москве всерьез ссориться с Баку (она даже поставляет Азербайджану наступательные вооружения), и просто из-за нежелания ввязываться в масштабный конфликт руководство РФ сошлется на «уважительную причину»: Азербайджан ведь атакует не саму Армению, а Нагорно-Карабахскую Республику, которая де-юре вроде бы и не существует. Тут же «забудется», как совершенно аналогичное поведение Грузии в 2008 году – нападение на никем не признанную Южную Осетию – Москва объявила вероломной агрессией.

Турция тоже не жаждет участвовать в боевых действиях.

Иран во время предыдущей армяно-азербайджанской войны ясно показал, какой химерой является «исламская солидарность», поддержав не мусульманский (более того – шиитский!) Азербайджан, а православную Армению.

Разумеется, нельзя забывать о Западе. На его позицию будут влиять два противоположных фактора – мощная армянская диаспора (особенно в США и Франции) и исключительная важность Азербайджана для многочисленных нефтегазовых проектов, альтернативных российским планам сохранить статус главного поставщика углеводородного сырья.

И невтерпеж, и «руки чешутся»…

Как и полтора десятилетия назад, если война разразится, то она будет идти с вероятностью, очень близкой к 100 процентам, только между Азербайджаном, с одной стороны, и Арменией и НКР – с другой.

Как было показано выше, Азербайджан сегодня добился над Арменией почти четырехкратного превосходства в танках, двойного – в артиллерии и ударных вертолетах, пятикратного – в боевых самолетах (50-кратного – в истребителях). Правда, ВС НКР здесь не учтены. Есть основания подозревать, что армия Карабаха как минимум не меньше армянских сухопутных войск. Поэтому преимущество у азербайджанцев на земле если и имеется, то весьма незначительное. Лишь в воздухе Азербайджан обладает огромным превосходством.

Но все же ударная мощь азербайджанских ВВС (40 бомбардировщиков, штурмовиков и вертолетов) не настолько велика, чтобы внести решительный перелом в боевые действия на земле. Кроме того, Армения и НКР располагают наземной ПВО (не менее 20 ЗРК «Оса», 40 ПЗРК «Игла», неизвестное количество ЗРК «Круг», С-75, С-125, «Стрела-10», ПЗРК «Стрела-2», ЗСУ «Шилка»), которая в горах может быть очень эффективной.

Таким образом, сейчас у Азербайджана еще недостаточно сил для того, чтобы рассчитывать на верную победу. Тем не менее время однозначно играет в его пользу из-за гораздо большей экономической мощи. И именно поэтому сейчас хотят, чтобы вновь вспыхнула война, армяне. Пока они могут рассчитывать на успех, на очень значительное ослабление азербайджанского военного потенциала, который Баку придется восстанавливать лет 15–20. Более того, не исключено, что армянские войска постараются совершить бросок на север, к Минчегаурскому водохранилищу, разрезая тем самым Азербайджан на две изолированные части. Или на три, если учесть Нахичевань. Между тем она тоже может стать объектом удара, и защитить ее Азербайджану вряд ли удастся.

Однако у такого варианта есть большие минусы. Во-первых, никакого численного превосходства армянская сторона не имеет, поэтому столь сокрушительный разгром противника возможен лишь в случае достижения полной внезапности.

Во-вторых, очень тяжелыми для армян будут политические последствия, ведь они окажутся агрессорами, атакующими территорию, которая с любой точки зрения принадлежит Азербайджану. В итоге армяне лишатся поддержки не только Ирана, но и почти наверняка России и Запада. А Турция так и вообще может не сдержаться и нанести удар по Армении.

Поэтому самый выгодный для Армении и НКР вариант – спровоцировать Азербайджан напасть первым. И чем скорее, тем лучше.

Мирное решение карабахского конфликта – иллюзия. Армяне и азербайджанцы прекрасно это понимают. Они знают, что война обязательно будет.