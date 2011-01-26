Состоится ли проект ЕВРОПРО?

В ноябре прошлого года в Лиссабоне состоялся первый саммит Россия – НАТО после кавказского кризиса августа 2008-го. Этот саммит обе стороны признали историческим. Насколько такая высокая оценка окажется оправданной, покажут те практические дела, которые последуют за декларациями принятого по итогам саммита совместного заявления Совета Россия – НАТО (СРН). В этом ракурсе своеобразным «пробным камнем» является провозглашенный СРН проект создания совместной противоракетной обороны Европы, или иначе – ЕвроПРО.

Выскажу свое видение в отношении очевидных, как мне представляется, проблем, наличие которых препятствует конструктивному сотрудничеству России и НАТО по созданию совместной ПРО.

Первая проблема – расхождение сторон в оценках ракетных угроз.

Пока не удается достигнуть должного взаимопонимания. По мнению российской стороны, США и НАТО в целом преувеличивают степень иранской ракетной угрозы, а также опасность ракетных атак со стороны других так называемых стран-изгоев. Россия исходит из того, что Иран и другие страны-изгои не имеют намерения атаковать ни ее, ни Европу, ни США и их союзников в других регионах земного шара да к тому же и не обладают для этого необходимым ракетным потенциалом. США и другие члены НАТО ориентируются на то, что страны-изгои стремительно наращивают свой ракетный потенциал и уже сейчас обладают возможностями по нанесению ракетного удара по находящимся вблизи от них странам – членам НАТО и таким американским союзникам, как Израиль, Южная Корея и Япония, а в обозримой перспективе эти возможности существенно расширятся.

Представляется, что при оценках ракетных угроз следует учитывать прежде всего возможности потенциальных агрессоров, к числу которых относятся страны с иррациональными политическими режимами, обладающие ракетным потенциалом, а не только намерениями руководства этих государств.

Есть ли надежда на сближение подходов России и НАТО к оценкам ракетных угроз? Как мне видится, определенный шанс существует, поскольку обе стороны признают тот непреложный факт, что опасность ракетного распространения увеличивается.

Вторая проблема – равноправное участие сторон в построении ЕвроПРО.

До недавнего времени США и другие страны – члены НАТО рассматривали участие России в построении совместной ПРО как вовлечение ее в проект ПРО НАТО, который реализуется по лекалам Вашингтона. С таким подходом Москва не согласилась. На лиссабонском саммите Президент РФ Д.А. Медведев твердо и однозначно заявил, что участие России в проекте ЕвроПРО может быть только равноправным.

Третья проблема – разные подходы России и НАТО к принципам построения ЕвроПРО и ее архитектуре.

Россия предлагает секторальный принцип с разделением ответственности сторон за прикрытие того или иного ракетоопасного направления. При этом речь идет о том, чтобы Россия и НАТО создали единый периметр противоракетной защиты Европы с элементами, ориентированными вовне.

В Брюсселе же настаивают, что НАТО будет создавать свою региональную ПРО, причем не по границам Европы, а эшелонированную, а Россия пусть создает свою ПРО, и потом эти системы будут взаимодействовать для парирования ракетных угроз.

Чем обусловлены столь разные подходы России и НАТО к построению ЕвроПРО? Как представляется, здесь главным фактором является дефицит доверия сторон друг к другу в отношении их намерений, который, к большому сожалению, сохранился со времен холодной войны.

Это четвертая проблема, не преодолев которую невозможно выстроить совместно противоракетную защиту Европы.

Было бы утопией рассчитывать, что эту проблему можно разрешить каким-то разовым политическим актом. Как показали два десятилетия, прошедшие после окончания холодной войны, завышенные ожидания при выстраивании стратегического партнерства между Россией и США, Россией и НАТО содержат деструктивный потенциал. Когда эти ожидания не сбываются, неизбежно наступает резкое охлаждение отношений. Оно нередко сопровождается конфронтацией, принимающей в ряде случаев острую форму.

Пятая проблема – обеспечение технологической совместимости интегрируемых средств наблюдения и анализа разведывательно-информационной системы создаваемой ЕвроПРО. А в перспективе – и средств наведения и поражения баллистических ракет.

Чтобы сегодня взаимный обмен технологиями ПРО между Россией и НАТО стал реальностью, руководителями соответствующих государств должна быть проявлена политическая воля.

Шестая проблема – необходимость институализации американо-европейского сотрудничества с Россией в обеспечении противоракетной защиты Европы.

Для того чтобы это сотрудничество обрело устойчивый характер, оно должно быть институализировано. В международно-правовом плане это потребует заключения соответствующего соглашения между Россией и НАТО. Речь, конечно, не идет о соглашении по типу Договора по ПРО, подписанного СССР и США в 1972-м и утратившего силу в 2002 году после выхода из него Соединенных Штатов. Это должно быть так называемое исполнительное соглашение, обладающее примерно тем же статусом, что и соглашения по ПРО, которые США заключили с Японией, Израилем и другими странами.