Воинская дисциплина: как не было, так и нет

И советская, и современная Российская армия, увы, никогда особо не могла похвастать крепкой воинской дисциплиной.

Более того, она ослабевала год от года. На военных советах видов Вооруженных сил и коллегиях Минобороны СССР периодически рассматривались вопросы, связанные с наведением порядка в войсках. И что же? А ничего. Напомним, какие слова обычно неслись с трибун: «…в истекшем учебном году командиры, штабы, политорганы и партийные организации совершенствовали стиль и методы руководства подчиненными частями и подразделениями, овладевали новыми формами работы с людьми…», «…совместными усилиями сохраняется тенденция к снижению глумлений и издевательств, искривлений дисциплинарной практики…»

…Краеугольный камень в поддержании и укреплении воинской дисциплины в любой армии – Дисциплинарный устав. Однако российский документ, как и аналогичный советский, страдает такими недостатками, что впору назвать его всего лишь набором лозунгов и благих пожеланий. Дисциплина никак не укрепится, поскольку отсутствует инструментарий для наведения порядка – действенный набор взысканий и поощрений.

По большей части устав наполнен лирикой. Типа – «основным методом воспитания у военнослужащих высокой дисциплинированности является убеждение», «высокая воинская дисциплина достигается воспитанием у военнослужащих высоких морально-психологических и боевых качеств», «командир обязан укреплять дружбу между военнослужащими различных национальностей» и т.д., и т. п. В 90-е годы борьба за общечеловеческие ценности и демократию привела практически к полному выхолащиванию репрессивной части документа.

Что характерно, никто из успешных армейских командиров не полагался и не полагается только на предписанные законом методы укрепления воинской дисциплины (зная об их ничтожной эффективности).

Есть и еще одна немаловажная проблема. В настоящее время она даже публично не обсуждается. Армия – это инструмент войны, и только для нее единственной она предназначена. А Дисциплинарный устав Российской армии – документ сугубо для мирного времени. Интересно, кто-нибудь задумывался над тем, каким образом обеспечивать крепкую воинскую дисциплину в «особый период»? Замечаниями, выговорами и строгими выговорами?

И в заключение следует привести слова из приказа народного комиссара обороны №227 от 28 июля 1942 года: «Чего же у нас не хватает? Не хватает порядка и дисциплины в ротах, полках, дивизиях, в танковых частях, в авиа-эскадрильях. В этом теперь наш главный недостаток. Мы должны установить в нашей армии строжайший порядок и железную дисциплину, если мы хотим спасти положение и отстоять свою Родину».

К великому прискорбию, слова Верховного главнокомандующего товарища Сталина актуальны и сегодня. Поэтому, как никрути, без гауптвахт, карцеров, дисциплинарных батальонов (штрафных рот и батальонов в военное время) никак не обойтись. Эра милосердия наступит еще не скоро.