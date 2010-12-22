//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//ВПК

Воинская дисциплина: как не было, так и нет

№ 50(240) от 23.12.2010 [«Аргументы Недели », подготовил Михаил ХОДАРЕНОК ]

Воинская дисциплина: как не было, так и нет

И советская, и современная Российская армия, увы, никогда особо не могла похвастать крепкой воинской дисциплиной.

Более того, она ослабевала год от года. На военных советах видов Вооруженных сил и коллегиях Минобороны СССР периодически рассматривались вопросы, связанные с наведением порядка в войсках. И что же? А ничего. Напомним, какие слова обычно неслись с трибун: «…в истекшем учебном году командиры, штабы, политорганы и партийные организации совершенствовали стиль и методы руководства подчиненными частями и подразделениями, овладевали новыми формами работы с людьми…», «…совместными усилиями сохраняется тенденция к снижению глумлений и издевательств, искривлений дисциплинарной практики…»

…Краеугольный камень в поддержании и укреплении воинской дисциплины в любой армии – Дисциплинарный устав. Однако российский документ, как и аналогичный советский, страдает такими недостатками, что впору назвать его всего лишь набором лозунгов и благих пожеланий. Дисциплина никак не укрепится, поскольку отсутствует инструментарий для наведения порядка – действенный набор взысканий и поощрений.

По большей части устав наполнен лирикой. Типа – «основным методом воспитания у военнослужащих высокой дисциплинированности является убеждение», «высокая воинская дисциплина достигается воспитанием у военнослужащих высоких морально-психологических и боевых качеств», «командир обязан укреплять дружбу между военнослужащими различных национальностей» и т.д., и т. п. В 90-е годы борьба за общечеловеческие ценности и демократию привела практически к полному выхолащиванию репрессивной части документа.

Что характерно, никто из успешных армейских командиров не полагался и не полагается только на предписанные законом методы укрепления воинской дисциплины (зная об их ничтожной эффективности).

Есть и еще одна немаловажная проблема. В настоящее время она даже публично не обсуждается. Армия – это инструмент войны, и только для нее единственной она предназначена. А Дисциплинарный устав Российской армии – документ сугубо для мирного времени. Интересно, кто-нибудь задумывался над тем, каким образом обеспечивать крепкую воинскую дисциплину в «особый период»? Замечаниями, выговорами и строгими выговорами?

И в заключение следует привести слова из приказа народного комиссара обороны №227 от 28 июля 1942 года: «Чего же у нас не хватает? Не хватает порядка и дисциплины в ротах, полках, дивизиях, в танковых частях, в авиа-эскадрильях. В этом теперь наш главный недостаток. Мы должны установить в нашей армии строжайший порядок и железную дисциплину, если мы хотим спасти положение и отстоять свою Родину».

К великому прискорбию, слова Верховного главнокомандующего товарища Сталина актуальны и сегодня. Поэтому, как никрути, без гауптвахт, карцеров, дисциплинарных батальонов (штрафных рот и батальонов в военное время) никак не обойтись. Эра милосердия наступит еще не скоро.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!

На фоне выступлений нетрудящихся масс СК РФ продолжает расследование уголовного дела против Фонда борьбы с коррупцией об отмывании порядка миллиарда рублей. О деятельности Навального и компании мы беседуем с Семеном БАГДАСАРОВЫМ.

//Общество

Путин присвоил звания Героев России летчикам, посадившим на кукурузное поле А321. Награждены все члены экипажа

Путин присвоил звания Героев России летчикам, посадившим на кукурузное поле А321. Награждены все члены экипажа

Президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России двум летчикам, посадившим на кукурузное поле самолет А321, спасшим жизни 226 человек: Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину.

//live

«Сергею Глазьеву не удалось ужиться в одном гнезде с Андреем Белоусовым»

«Сергею Глазьеву не удалось ужиться в одном гнезде с Андреем Белоусовым»

Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК). С переходом на другую работу Сергея Глазьева поздравляет политолог Алексей МУХИН.

//новости партнеров

//В мире

Украинский политик заявил об ухудшении ситуации со свободой слова на Украине

Украинский политик заявил об ухудшении ситуации со свободой слова на Украине

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук назвал ситуацию в вопросах соблюдения свободы слова на Украине критической. По его мнению, она становится хуже, чем при Порошенко.

//В мире

Новый британский премьер приглашен на празднование 75-летия Победы в Москву

Новый британский премьер приглашен на празднование 75-летия Победы в Москву

Борис Джонсон приглашен на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву. Также приглашены президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, а также лидер КНДР Ким Чен Ын.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Оглашен прогноз о разгроме ВСУ и конце Украины в случае наступления на Донбасс

Оглашен прогноз о разгроме ВСУ и конце Украины в случае наступления на Донбасс

Вооруженные силы Украины ждет разгром в случае нового наступления на республики Донбасса. Соответствующий прогноз содержится в публикации, появившейся на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Интервью

Игорь Гуляев: «Брендомания – это опасная болезнь!»

Игорь Гуляев: «Брендомания – это опасная болезнь!»

В модной индустрии Игорь Гуляев персона знаковая. Коллекции этого дизайнера не раз становились трендами в мировой моде, а голливудские дивы выбирают его наряды для важных церемоний. Но не всё так празднично в модной индустрии. "АН" поговорили с модельером об изнанке этого многомиллионного бизнеса

//Общество

О голодных курьерах сервисов доставки еды

О голодных курьерах сервисов доставки еды

В крупных городах России продолжают курсировать «извозчики» в ярко-жёлтых и зелёных униформах. Речь идёт о курьерах компаний Яндекс. Еда и Delivery Club, занимающихся доставкой еды из ресторанов и сетей общепита. «АН» выяснили, сколько на самом деле можно заработать, будучи курьером по доставке еды

//Общество

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

Вот и пришло время низвергнуться в 3-й круг «Русского ада» Андрея Караулова, где мерцают тени Юрия Чурбанова, последнего мужа дочери генсека Брежнева Галины, где блеск бриллиантов свёл в преисподнюю самоубийц – министра МВД СССР Щёлокова и его жену Светлану, и где дальние родственники свели в могилу Элину Быстрицкую

//Новости партнеров

//Происшествия

В Одессе восемь человек погибли при пожаре в отеле

В Одессе восемь человек погибли при пожаре в отеле

Минувшей ночью в Одессе в отеле "Токио-Стар" произошёл крупный пожар. Отмечается, что в результате происшествия погибли 8 человек, ещё 10 пострадали, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

//Происшествия

Пассажирка аварийно севшего А321 рассказала об угрозах после видео с места ЧП

Пассажирка аварийно севшего А321 рассказала об угрозах после видео с места ЧП

Одна из пассажирок, находившаяся на борту аварийно севшего самолёта "Жуковский - Симферополь", рассказала, что её видео с места происшествия вызвало гнев пользователей. Некоторые пожелали женщине поскорее умереть.

//Новости СМИ2

//Политика

В Крыму случайно была запущена управляемая ракета

В Крыму случайно была запущена управляемая ракета

Стало известно, что Минобороны пытается взыскать более 45 миллионов рублей с двух военнослужащих морской авиации Черноморского флота за случайный запуск авиационной управляемой ракеты на аэродроме в Саках в Крыму.

//В мире

В МИД Польши предложили способ по "устрашению" России

В МИД Польши предложили способ по "устрашению" России

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович нашёл способ, как "испугать" Россию. По его словам, РФ несколько раз подумает, прежде чем направлять военные силы на территорию государства.

//Общество

В Сочи готовятся к эвакуации жителей из-за ливней и смерча

В Сочи готовятся к эвакуации жителей из-за ливней и смерча

В пятницу, 16 августа, в Сочи было объявлено штурмовое предупреждение из-за ливней, града и угрозы формирования смерчей над морем, а также поднятия уровня воды в реках. В администрации города приготовились к эвакуации жителей.

//Происшествия

В Крыму возбудили уголовное дело по факту убийства начальника отделения МЧС

В Крыму возбудили уголовное дело по факту убийства начальника отделения МЧС

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и г. Севастополю возбуждено уголовное дело по факту убийства сотрудника МЧС России.

//Общество

Минпромторг разработал новые СанПиНы для кафе, автолавок и автомагазинов

Минпромторг разработал новые СанПиНы для кафе, автолавок и автомагазинов

Минпромторг разработал проект санитарно-эпидемиологических требований к организациям общественного питания. Владельцев стационарных и нестационарных торговых объектов, а также автолавок и автомагазинов собираются обязать оборудовать их раковинами для мытья рук или "иными гигиеническими приспособлениями обеспечивающими надлежащую гигиену".

//В мире

Российский эксперт рассчитал стоимость острова Гренландия, который хочет купить Трамп

Российский эксперт рассчитал стоимость острова Гренландия, который хочет купить Трамп

Российский эксперт рассчитал стоимость острова Гренландия, который хотят купить США. О том, что Трамп подумывает о покупке Гренландии у Дании, написала со ссылкой на источники в Белом доме Wall Street Journal.

//Новости партнеров

//Общество

Актер Анатолий Белый записал видеообращение, в котором потребовал свободу участнику митингов в Москве Валерию Костенку

Актер Анатолий Белый записал видеообращение, в котором потребовал свободу участнику митингов в Москве Валерию Костенку

20-летний Валерий Костенок был участником митинга в поддержку независимых кандидатов. За пластиковую бутылку, которую он кинул в полицейского, ему грозит срок от 3 до 8 лет лишения свободы

//Общество

Роман Бабаян раскрыл причину перехода с ТВЦ на НТВ

Роман Бабаян раскрыл причину перехода с ТВЦ на НТВ

Телеведущий Роман Бабаян раскрыл причину перехода с ТВЦ на НТВ. Он вёл программу «Право голоса» с 2009 года. Как объяснил журналист, отработали 10 лет, получили предложение перейти на канал НТВ, и приняли его.

//Общество

Военные альпинисты показали способность действовать в экстремальной ситуации на АрМИ-2019

Военные альпинисты показали способность действовать в экстремальной ситуации на АрМИ-2019

Участники конкурса «Эльбрусское кольцо» Армейских международных игр показали высокие волевые и командные качества и способность действовать в экстремальных ситуациях, заявил начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин на церемонии награждения победителей.

//Происшествия

В крови жителей Ульяновска, отравившихся маслом, обнаружен крысиный яд

В крови жителей Ульяновска, отравившихся маслом, обнаружен крысиный яд

В крови нескольких жителей Ульяновска, которые отравились подсолнечным маслом домашнего производства и были госпитализированы с кровотечениями, обнаружили крысиный яд - кумарин.

//Шоу-бизнес

Дана Борисова высмеяла Риту Дакоту за лишний вес

Дана Борисова высмеяла Риту Дакоту за лишний вес

В шоу-бизнесе друзей не бывает, и даже если тебе в глаза говорят комплименты, будьте уверены на спиной обязательно выльют ведро помоев. Дана Борисова в своем Instagram-аккаунте буквально высмеяла Риту Дакоту

//Происшествия

Ульяновский фермер рассказал о производителе подсолнечного масла, из-за отравления которым умерли 2 человека

Ульяновский фермер рассказал о производителе подсолнечного масла, из-за отравления которым умерли 2 человека

В Ульяновской области два человека скончались после отравления подсолнечным маслом. Еще несколько человек отравились и попали в больницы. Предприниматель, у которого даже ИП не было зарегистрировано, соорудил у себя мини-маслобойку.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры