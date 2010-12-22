«Абрамсы» против талибов

Корпус морской пехоты США потребовал доставить в афганскую провинцию Гильменд роту танков M1 Abrams. Согласно поступившим сообщениям, туда отправлено 14 шестидесятитонных мастодонтов с 120-мм пушками. «Мы собираемся повысить боевую силу своих стрелков на поле боя, а танки – лучший способ добиться такого результата», – комментируют ситуацию представители американского командования.

Общее место

Газета «Вашингтон пост», рассказывая читателям о переброске тяжелой бронетехники морпехов в «сердце Азии», дала курьезное описание тактических характеристик танка «Абрамс» как машины, способной разрушить одним выстрелом дом на дистанции около мили. И тем вызвала шквал иронии со стороны профессионалов и любителей военного дела.

Однако мало кто сомневается, что танки при аккуратном использовании сыграют свою роль. Многие советские военные, сражавшиеся в 80-х годах в Афганистане, отмечают необычайную живучесть глинобитных дувалов в тамошних кишлаках. Для их уничтожения с трудом подходили даже танковые 115-мм осколочно-фугасные снаряды, – приходилось привлекать к окончательному сносу стен «непрофильные» зенитные скорострелки ЗСУ-23-4 «Шилка». Так что желание усилить огневую мощь морской пехоты за счет 120-мм фугасов вполне понятно.

Применение танков в Афганистане, похоже, становится правилом. Канадский контингент Международных сил, прибывший в Центральную Азию на легких броневиках с крупнокалиберными пулеметами, уже в ходе первых же боев отказался от их использования в качестве одного из основных средств огневой поддержки. В 2006 г. канадцы перебросили в Кабул танки Leopard С2, а затем приобрели в Нидерландах восемьдесят Leopard 2A4 и модернизировали эти машины.

Отечественный опыт

Кадры со сгоревшими в Грозном Т-80 и Т-72 сформировали устойчивое общественное мнение о том, что в современной «контртеррористической» войне танкам делать абсолютно нечего, так как они слишком дороги и обречены на скорую гибель. Однако, как показывает практика, умелое применение тяжелой бронетехники вместе с подготовленной пехотой способно давать существенные результаты.

Неплохо проявили себя наши танки в Афганистане. Советское военное руководство отправило туда танковые батальоны, оснащенные машинами Т-62, поскольку у более современных (и дорогих) Т-64 и Т-72 там не было осмысленного противника. Использовались они обычно как мобильные огневые точки в обороне блокпостов и дальнем боевом охранении территории советских военных баз, а также активно оказывали огневую поддержку при проводке транспортных колонн.

Кстати, в Чечне и Дагестане те же Т-62 успешно применялись в составе механизированных подразделений внутренних войск, а позднее стояли на вооружении 42‑й гвардейской мотострелковой дивизии.

Очевидная невероятность возможностей

Американские военные и эксперты почти единодушны в оценке боевых качеств «Абрамса» в случае его применения в Афганистане: машины очень помогут в операциях против талибов.

«Абрамс» – это 60 тонн невероятных возможностей», – примерно так можно перевести эмоциональное высказывание, помещенное в блоге одного из американских офицеров-танкистов. Комментируя решение о переброске «Абрамсов» в Афганистан, он отмечает, что огневая мощь танка позволит тактическим группам морпехов эффективнее действовать посреди сельской и городской застройки, уничтожая там боевиков.

Обращается внимание и на то, что машины «выписаны» из метрополии специально для проведения операций в южной провинции Гильменд. Это одна из самых «ровных» территорий в Афганистане. Применение же «Абрамсов» для сопровождения конвоев в гористом центральном Афганистане пока не планируется.

Очевидно, что американское командование очень осторожно подходит к вопросу о массовом использовании в контрпартизанской войне такого дорогого средства, как основные боевые танки.