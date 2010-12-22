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Момент истины для «убийц авианосцев»

Какое будущее ждет ракетные корабли-гиганты адмирала Горшкова?

№ 50(240) от 23.12.2010 [«Аргументы Недели », Константин БОГДАНОВ ]

Момент истины для «убийц авианосцев»

Атомные ракетные крейсеры проекта 1144 сегодня переживают не лучшие времена. Созданные для нужд совсем другого флота, готовившегося к совершенно иной войне, сегодня они производят впечатление неприкаянного «чемодана без ручки» – нести трудно, выбросить жалко. Тем не менее Минобороны России намерено вдохнуть в них новую жизнь.

В течение 2000-х годов участь советских крейсеров проекта 1144 казалась решенной. Три самых старших корабля в серии, выведенных из состава ВМФ РФ на модернизацию еще в конце 90-х, были молчаливо «списаны» общественным мнением со счетов. В этом году, кажется, ситуация радикально поменялась. Официально озвучено решение о возвращении этих кораблей после коренной модернизации в состав ВМФ.

Инструмент неширокого профиля

Доктрина строительства советского ВМФ с конца 60-х годов неразрывно связана с именем его главнокомандующего – адмирала Сергея Горшкова. Автор программной книги «Морская мощь государства» (внимательно изучавшейся в академиях ВМС всех крупных держав мира), оценив невеселые перспективы гонки военно-морских вооружений со всем «агрессивным блоком НАТО» и Китаем в придачу, принял и пробил на самом верху решение об «асимметричном ответе». А именно – построении флота вокруг противоавианосной компоненты.

Слова наподобие «асимметричный ответ» или «уникальный, не имеющий аналогов в мире» вообще очень часто звучат, когда говорится о позднем периоде развития ОПК СССР. Следует понимать, что «асимметрия» таких ответов, как правило, возникала не от хорошей экономической и геополитической ситуации. А «уникальность» коренилась в промышленно-технологической специфике и слабости инфраструктуры, не позволявших развернуть масштабное производство и эксплуатацию изделий, сконструированных на основе «стандартных» решений. Тем не менее «уникальность» частенько обходилась в разы дороже. Достаточно вспомнить шесть стратегических ракетоносцев проекта 941 – потрясающих воображение подводных гигантов. Они пали жертвой неспособности советской «оборонки» создать компактные баллистические комплексы на твердом топливе и получили на флоте непочтительную кличку «водовозы». Из 50 тыс. тонн подводного водоизмещения половина приходилась на заполненные забортной водой балластные цистерны.

«Уникальным асимметричным» решением являлись и тяжелые атомные ракетные крейсеры (ТАРКр) проекта 1144 «Орлан». Крупный корабль – носитель тяжелых противокорабельных ракет П-700 «Гранит» должен был стать одним из стержневых элементов противоавианосных сил ВМФ СССР – наряду с подводными лодками проекта 949/949А, использовавшими те же ракеты, и морской ракетоносной авиацией (бомбардировщиками Ту-22М с комплексом Х-22 «Буря»).

Линейный крейсер атомной эры

В качестве итогового варианта проекта получился тяжелый корабль водоизмещением 25 тыс. тонн, с двумя ядерными реакторами и развитой системой ракетного вооружения. 20 противокорабельных ракет П-700 «Гранит», 24 пусковые для зенитных ракет дальнего действия С-300Ф «Форт», ракетные и артиллерийские комплексы ПВО ближней и средней зоны (сейчас это ЗРК «Кинжал» и ЗРАК «Кортик»). Внушительным был и комплекс ПЛО: в дополнение к ракетам «Водопад» и реактивным бомбометам РБУ-1000 «Смерч-3» на корабле установили ракетный комплекс противоторпедной защиты «Удав‑1М».

Фактически корабль нес на себе эшелонированную систему самообороны для одного-единственного наступательного боевого средства – тяжелых ПКР. Тем не менее специалисты ВМФ в один голос говорили: успешное тактическое применение крейсеров возможно только в составе корабельных ударных групп «при обеспечении должной боевой устойчивости». Это прямо указывало на недостаточную живучесть кораблей в условиях современной морской войны.

Адмирал Горшков потребовал установить на крейсерах также и резервную двигательную установку на органическом топливе. Всего успели построить четыре атомных крейсера: «Киров», «Фрунзе», «Калинин» и «Петр Великий».

2000-е годы крейсеры встречали в отвратительном состоянии. В июле 2010 г. было объявлено, что все ТАРКр проекта 1144 пройдут глубокую модернизацию и будут возвращены в состав флота.

Куда лететь «Орланам»?

В числе мероприятий по модернизации «Адмирала Нахимова» (переименованный «Калинин») – замена радиоэлектронного вооружения и бортовых вычислительных систем на образцы, использующие современную элементную базу. Кроме того, планируется убрать с полубака обе группы шахт для «Гранитов» и «Фортов», после чего разместить там единый пакет шахт универсального корабельного стрельбового комплекса (УКСК).

Последний пункт требует особого внимания. Фактически это полная смена назначения корабля. Намечается отчетливо читаемая линия на превращение «убийц авианосцев» в широкопрофильные тяжелые корабли-арсеналы, способные пускать в ход крайне разнообразный спектр современного вооружения в зависимости от поставленной задачи. До известной степени проект 1144 «выворачивается наизнанку»: замена боевых систем на универсальные переводит крейсеры от ориентации на хорошее исполнение одной-единственной задачи к многоцелевому использованию в составе разнородных корабельных ударных групп. Российский флот начинает медленную перестройку вокруг новой гибкой доктрины боевого применения. Символично, что в ней нашлось место для обновленных кораблей-ветеранов, рожденных в свое время для совершенно иных задач.

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