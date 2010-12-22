Призывник, контрактник или гражданин в форме

Ряд преимуществ милиционной системы не стоит игнорировать, их надо знать. Швейцарская модель «гражданина в форме» дает возможность стране содержать боеспособную армию гораздо большей численностью, чем при любых других способах комплектования. И при меньших расходах эта страна тратит на оборону менее одного процента ВВП.

Суть милиционной армии

Напомню, суть милиционных армий состоит в том, что служба в них проходит без отрыва солдат и офицеров на длительное время от привычной гражданской жизни. Поэтому они часто называются «армиями граждан в форме».

Комплектоваться могут как на призывной, так и на добровольной основе. Эталоном милиционной армии по призыву является швейцарская, в то время как примером добровольной милиционной армии, как это ни покажется кому-то странным, могут служить вооруженные силы США. Точнее, та их половина, которая состоит из национальной гвардии и организованного резерва. А на бумаге и все мужское население США в возрасте 18–45 лет представляет собой «граждан в форме».

Опыт Швейцарии заслуживает внимания хотя бы потому, что по данной модели милиционного комплектования построена такая доказавшая свою эффективность армия, как израильская. Согласно конституции, по милиционному принципу комплектуется австрийская армия. C поправками на национальную специфику этот принцип частично используется и рядом других стран, например Финляндией, Данией и Норвегией.

Эффективность швейцарской модели подтверждается и тем, что даже гитлеровская Германия не рискнула вторгнуться в Швейцарию, опасаясь увязнуть в войне с вооруженным и подготовленным в военном отношении населением. Эта система позволяла и позволяет Швейцарии содержать вооруженные силы, сопоставимые по численности с вооруженными силами таких государств, как Германия, Франция, Англия, превосходящих Швейцарию по численности населения в десятки раз. Так, к концу холодной войны (в 1990 году) вооруженные силы Швейцарии достигали 625 тыс. человек (10% всего населения), включая 45 тыс. офицеров и 110 тыс. унтер-офицеров. Кроме того, 300 тыс. швейцарцев числились в формированиях гражданской обороны, укомплектованных по призыву.

С тех пор швейцарская армия была радикально сокращена, однако и сейчас страна содержит одну из самых многочисленных по европейским меркам армий. На 1 января 2008 г. ее численность составляла 220 тыс. человек, в том числе:

– активные (боеготовые) вооруженные силы – 120 тыс.;

– рекруты – 20 тыс.;

– резерв – 80 тыс.

Характерные особенности

Швейцарские вооруженные силы стоят по своей организации и методам комплектования особняком от большинства современных армий мира. В соответствии со статьей 58 федеральной конституции 1999 года основой организации армии является милиционный принцип, а статья 59 гласит, что каждый швейцарец обязан проходить военную службу.

При этом любой призывник, от рядового до полковника, считается солдатом-милиционером (милиц-вахмистр, милиц-полковник и т.д.), а не военнослужащим. Военным персоналом являются только рядовые, унтер-офицеры и офицеры контрактной и профессиональной службы, а также высший командный состав армии от командира бригады и выше. Совершенно по-иному, чем в других армиях мира, употребляются в швейцарской армии и термины «кадровый» и «кадры». «Кадровыми» (или просто «кадром») считаются только призывники в звании от унтер-офицера до полковника. Соответственно, контрактники и профессионалы, как и призывники рядового состава, в «кадры» не входят. Есть немало и других особенностей. Так, унтер-офицерский состав делится на младший (капрал, вахмистр и обер-вахмистр) и старший (фельдфебель, гаупт-фельдфебель, адъютант-унтер-офицер, штабс-адъютант, гаупт-адъютант, шеф-адъютант). Офицерский состав подразделяется на младший (лейтенант, старший лейтенант), старший (капитан), штабной и старший штабной (майор, полковник). Звание генерала присваивается только главнокомандующему армией, назначаемому на этот пост решением парламента в случае войны или ее угрозы. В мирное время официальный титул командующего армией (вооруженными силами) – шеф армии (Chef der Armee). Шефом именуется и глава военного ведомства (министерства), которое называется Федеральным департаментом обороны, защиты населения и спорта.

Продолжительность милиционной службы зависит от звания (таблица 1).

От звания зависит и предельный срок службы в армии (таблица 2).

Ориентирование на рекрутирование

По достижении 18 лет каждый швейцарец становится военнообязанным и оповещается о необходимости явки на так называемый день ориентации призывника. Неявка карается денежным штрафом или тюремным заключением до 18 месяцев. Девушкам 18-летнего возраста направляется приглашение и их присутствие в этот день не носит обязательного характера.

В день ориентации все военнообязанные и девушки-добровольцы получают информацию о задачах и видах обязательной службы (активная, альтернативная, служба без оружия, служба по защите населения) и ее правовых основах. Они также извещаются о дате рекрутирования.

Рекрутирование проводится, как правило, в возрасте 19 лет в шести региональных зонах, в каждой из которых оборудован специальный центр. На весь процесс отводятся трое суток, которые засчитываются в общий срок последующей военной службы. Годным к военной службе призывникам в индивидуальном порядке объявляется дата их направления по достижении 20 лет в рекрутскую школу по соответствующей специальности. Как правило, между рекрутированием и началом занятий проходит не менее трех и не более 12 месяцев. Такой срок устанавливается с тем, чтобы собранные данные не устарели.

В зависимости от продолжительности подготовки призывников существуют два типа рекрутских школ: 18- и 21-недельные. 18-недельная подготовка проводится в интересах инженерных и спасательных войск, тыловых войск и войск противохимической, биологической и радиационной защиты. Для остальных родов войск (пехота, артиллерия, танковые войска, войска связи, ПВО и другие) срок подготовки – 21 неделя. Всего насчитывается 13 родов войск. Видов вооруженных сил в швейцарской армии нет. ВВС также представляют собой род войск и комплектуются на милиционной основе (кроме летного состава).

Обучение в рекрутской школе проходит в три этапа. Первый – начальная подготовка продолжительностью семь недель. Ее проходят все рекруты по единой программе, не зависящей от рода войск. На этом этапе рекруты изучают уставы, а также осваивают личное оружие и снаряжение. В этот же период производится подбор будущих унтер-офицерских и офицерских кадров. В дополнение к информации о наличии у призывников лидерских качеств, собранной во время рекрутирования, в течение первых семи недель выявляются такие качества рекрутов, как готовность работать в команде, общительность и отзывчивость, жажда успеха. Отобранные кандидаты в унтер-офицеры и офицеры отчисляются из рекрутской школы и направляются в так называемые кадровые школы (офицерские и унтер-офицерские).

У оставшихся в рекрутской школе призывников идет второй этап подготовки – функциональное обучение (на танкиста, пехотинца и т. д.) по программам соответствующих родов войск. Продолжительность второго этапа – шесть недель. Характерно, что на первых двух этапах вся подготовка рекрутов проводится профессиональными офицерами и унтер-офицерами, а также контрактниками.

После первых двух этапов (спустя 13 недель) рекрутам присваивается звание солдата.

На третьем этапе осуществляется боевое слаживание рекрутов в составе подразделения (до батальона). При этом вся подготовка проходит уже под командованием милиционных (кадровых) офицеров и унтер-офицеров. Именно на этом этапе кадровые офицеры и унтер-офицеры приобретают навыки командования. Во главе рекрутской школы стоит милиц-полковник.

Я, конечно, не предлагаю срочно переводить нашу армию на швейцарскую модель. И следующую таблицу привожу в основном с целью опровергнуть бытующее мнение, что Россия при сохранении призыва не в состоянии ввиду демографической ямы укомплектовать свою армию в один миллион человек и обречена поэтому на переход к контрактной армии меньшей численностью (таблица 3).