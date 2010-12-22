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Мировой ВПК сегодня и завтра

О чем свидетельствуют реальные цифры и объективные факты

№ 50(240) от 23.12.2010 [«Аргументы Недели », Руслан ПУХОВ, директор Центра АСТ, издатель журнала «Экспорт вооружений» ]

Мировой ВПК сегодня и завтра

Военно-промышленные комплексы ведущих государств планеты составляют важную часть современного мирового индустриального и научно-промышленного сектора. Общий мировой оборот продукции чисто военного назначения в 2009 году можно оценить примерно в 400 млрд. долларов. При этом в деятельности оборонных компаний доминирующую роль играет внутренний заказ.

Работаем для своих

Несмотря на широкое внимание к экспорту вооружений, общий мировой объем межгосударственных поставок военной продукции и соответствующих услуг в 2009 г. можно оценить примерно в 60 млрд. долларов (без учета поставок подержанных образцов вооружений и военной техники). Таким образом, экспорт занимает не более 15% от объема продаж мирового ВПК. Иными словами, экспорт вооружений является откровенно второстепенным по сравнению с работой мирового ВПК на национальные правительства и национальные вооруженные силы. Данное обстоятельство неудивительно, если вспомнить, что основным военным производителем в мире являются США.

Последнее десятилетие было периодом быстрого наращивания военных расходов в мире. Суммарный объем военных расходов всех стран вырос с 707 млн. долларов в 2001 г. примерно до 1,531 трлн. в 2008-м, хотя последовавший затем глобальный экономический кризис затормозил этот рост. Основной вклад в данный показатель внесли США, ведущие войны в Ираке и Афганистане и в целом «глобальную войну с терроризмом», Россия, Китай и Индия, а также страны третьего мира.

Военные расходы Соединенных Штатов составили в 2009 финансовом году 712 млрд. долларов (в том числе 515,4 млрд. – «формальный» военный бюджет). Это от общего объема 46,5% мировых военных расходов. В том же финансовом году прямые ассигнования в США на военные закупки составили 140 млрд. долларов. Еще около 40 млрд. предназначалось на оплату расходов на НИОКР. К этому можно добавить закупки в интересах других американских силовых ведомств. Кроме того, еще около 23 млрд. долларов составляет объем военного экспорта США (без учета производства на принадлежащих американским компаниям предприятиях в других странах). Таким образом, помимо половины мировых военных расходов на долю США приходится около половины всего мирового военного производства.

О роли американского ВПК можно судить по рейтингу 100 ведущих оборонных компаний мира (см. таблицу).

В данном рейтинге из 20 ведущих компаний мирового ОПК 15 являются американскими и лишь пять – формально европейскими, причем в реальности большая часть продаж номинально британской BAE Systems приходится на США. Кстати, крупнейшая по продажам российская компания ОПК – Концерн ПВО «Алмаз-Антей» занимает в мировой табели о рангах 22-е место.

Весьма крупными заказчиками выступают и вооруженные силы других великих держав. Так, оборонный закупочный бюджет Великобритании в 2009 г. (без НИОКР) составил около 11,7 млрд. фунтов (около 18 млрд. долларов), Франции17 млрд. евро, Германии – 7 млрд. евро, Японии9 млрд. долларов. Россия в 2009–2010 гг. расходует на закупки для Министерства обороны РФ примерно по 370 млрд. рублей (12 млрд. долларов) в год, но уже в 2013-м российский закупочный бюджет запланирован на уровне 690 млрд. рублей (около 23 млрд. долларов). Индия в 2009 г. потратила на военные закупки 10 млрд. долларов, а в 2010-м израсходует 12 млрд. долларов. Наконец, закупочный бюджет Китая можно уже в 2009 г. оценить примерно в 25 млрд. долларов и ожидается его дальнейший значительный рост.

А если сравнить…

При этом роль мирового ВПК не стоит преувеличивать. 400 млрд. долларов выглядят колоссальной суммой, но она теряется на фоне показателей гражданских отраслей, в первую очередь торговли, нефтегазодобычи, банковского и страхового дела, автомобилестроения, телекоммуникаций и информационных технологий. Достаточно сказать, что оборот американского розничного ритейлера Wall-Mart (крупнейшей компании мира) – проще говоря, сети супермаркетов – в 2009 г. составил 408 млрд. долларов. То есть был сравним с цифрами, характеризующими работу всей мировой военной индустрии.

Такие крупные международные нефтегазовые компании, как Royal Dutch Shell, Exxon Mobil и ВР, в 2009 г. имели продажи на уровне 250–280 млрд. долларов каждая. Японская Toyota – 204 миллиарда. Российский «Газпром» (50-я компания в мировом рэнкинге) – 94 миллиарда.

В 2009 г. 42 мировые компании имели продажи более чем в 100 млрд. долларов каждая и среди них не было ни одной оборонной. Boeing в 2009-м имел продажи в 68 млрд. долларов (91-е место в мире), но меньше половины из них приходилось на военные – 32 млрд. долларов. Крупнейший же военный подрядчик мира – корпорация Lockheed Martin со своими 45 млрд. долларов (из которых 42 млрд. были военными) занимает лишь 159-е место среди мировых компаний – на уровне PepsiСo, Renault, банка UBS, Немецких железных дорог и китайского автопроизводителя Dongfeng.

Таким образом, военный бизнес в настоящее время не является сверхприбыльным и столь уж экономически и политически значимым в масштабах мировой экономики. Производители и торговцы оружием уже давно не главные магнаты мирового бизнеса, а вес и влияние национальных ВПК в развитых странах очень ограничены. Мировая торговля оружием при всей ее политической чувствительности – это не продажа нефти или потребительских товаров, а значительно более узкий и малозначащий в экономическом отношении сегмент мировой торговли. К примеру, мировой рынок произведений современного искусства (только современного!) сейчас оценивается в 18 млрд. долларов в год.

Цель – диверсификация

В настоящее время лидирующее место среди оборонных компаний мира занимают многопрофильные объединения, доминирующую роль в деятельности которых играют аэрокосмическая и электронная отрасли. Наиболее крупные американские (а следовательно, и мировые) оборонные корпорации, а также BAE Systems выросли из авиастроительных компаний. Таким образом, авиационно-космическая и электронная промышленность сейчас доминируют в оборонной индустрии мира, а авиационные системы вооружения являются наиболее дорогостоящими из всех видов военной техники.

Рассматривая ведущие оборонные компании мира (из той же первой двадцатки), можно выделить следующие их основные характерные черты:

– структурно они представляют собой диверсифицированные холдинги;

– основу их деятельности представляет аэрокосмическая, ракетная и электронная промышленность;

– они активно стремятся к диверсификации и повышению удельной доли гражданского сектора в своей деятельности;

– они созданы в последние два десятилетия в результате активной консолидации и поглощения других компаний;

– в отношении военных продаж они зависят прежде всего от внутреннего рынка.

Говоря о диверсификации деятельности крупных оборонных компаний, следует отметить следующие два аспекта: развитие различных отраслей военного производства (авиация, электроника, ракеты, наземная техника, иногда судостроение) и диверсификация между военными и гражданскими отраслями. Именно узость и в некотором роде «мелкомасштабность» военного производства и являются главным стимулом к диверсификации и расширению участия в гражданском секторе.

Возможности сотрудничества с тем же нефтегазовым или телекоммуникационным сектором обещают такие перспективы, по сравнению с которыми чисто военное производство выглядит заведомо проигрышно. К примеру, руководство той же Lockheed Martin озвучивало амбициозные планы (или скорее мечты) доведения структуры своих военных и гражданских продаж до пропорции 50 на 50 (сейчас на гражданский сектор корпорации приходится не более 7% от продаж).

Всюду сокращения

Несмотря на колоссальные военные расходы США и выглядящие внушительно оборонные бюджеты других западных стран, долгосрочные перспективы оборонных компаний Запада кажутся не столь уж оптимистичными. Соединенные Штаты стоят перед неизбежностью сокращения военных расходов с целью уменьшения своего раздутого бюджетного дефицита. Ввиду необходимости урезания военного бюджета Пентагон был вынужден отказаться от реализации ряда многообещающих программ.

Что касается Западной Европы, то там тренд сокращений военных расходов наблюдается уже длительное время, а в последние пару лет ускорился. Новое консервативное правительство Великобритании планирует уменьшить закупочный военный бюджет с 11,7 до 9 млрд. фунтов к 2014 году. Франция урезает ассигнования на военные закупки в 2011-м на 1 млрд. евро. Германия приступила к очередному циклу весьма радикальных сокращений численности бундесвера и военных расходов. В Японии продолжается непрерывный тренд сокращения военных расходов с 2001 года.

Едва ли не решающий ресурс развития ВПК на Западе – слияние оборонных компаний. Цель – создание интегрированных и диверсифицированных холдингов. Именно они способны к более эффективным действиям на сжимающихся национальных рынках. А также к аккумулированию ресурсов – с целью финансирования перспективных НИОКР. От этого зависит конкурентоспособность на рынке.

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