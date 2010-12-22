Европейская ПРО и отечественная хлестаковщина

Дискуссия, развернувшаяся в российских СМИ вслед за окончанием лиссабонского саммита – о перспективах создания в Старом Свете противоракетной обороны – вновь поневоле заставляет задаться вопросом. Не пора ли уже говорить, что у нас в стране есть не подлинное, а лишь так называемое военное экспертное сообщество?

В который раз, как чертики из табакерки, повыпрыгивали «специалисты широкого профиля». Они готовы высказать мнение по любому вопросу: от вопросов применения Вооруженных сил до комплектования армии и флота; от разработки боевой техники до ее экспорта-импорта; от борьбы с преступностью в казармах до операций спецслужб.

Не приходится удивляться, что Россия – родина хлестаковщины. В любой цивилизованной стране, прежде чем давать слово в эфире, рассчитанном на миллионы зрителей и слушателей, на страницах авторитетных газет и журналов, принято интересоваться образованием, предыдущей работой или службой человека. Но главное – обоснованностью и верностью его предшествующих суждений по проблеме, которую он намерен комментировать. Однако в нашем медийном пространстве – свои законы и правила. Доморощенные оракулы стремятся не столько прийти к объективным выводам, сколько изложить точку зрения, основанную на личных политических пристрастиях, фобиях и идеологических предпочтениях.

Что же касается противоракетной обороны, то ни один (подчеркиваю – ни один) из выступивших российских «военных экспертов» не является офицером-ракетчиком. Тем не менее берутся толковать о предмете, требующем весьма большого объема специальных знаний.

Особое внимание отечественные «знатоки» уделили возможной позиции России в вопросе о создании европейской противоракетной обороны. Так, один из них недавно с маху врезал: «Споры по поводу контроля за «кнопкой» и порядка принятия решений в совместной системе ПРО абсолютно беспочвенны: когда в тебя летят ракеты, обсуждать что-либо уже поздно, команда об их уничтожении должна приниматься автоматически».

Еще большевики говорили, что коренной вопрос любой революции (в том числе и в сфере ПРО. – М. Х.) – вопрос о власти. А тут с разбегу утверждается: какая, мол, разница, кто командир и кому принадлежит система. В общем, это из серии – хоть стой, хоть падай.

Вот еще интересное высказывание: «… что касается вопроса технологической и организационной совместимости систем ПРО России и США, то положительный ответ дан на него давно и нашими военными и гражданскими специалистами…»

Фамилии этих специалистов, к сожалению, не приводятся. А хорошо бы их знать, что называется, в лицо. Ну да ладно. Лучше процитирую кое-что из тактико-технических характеристик системы противоракетной обороны Москвы и Центрального промышленного района А-35М, снятой с вооружения еще в 1990 году. Речь идет о системах синхронизации и передачи данных (не все «эксперты» знают, что без них никакая ПРО не заработает): «…центральный синхронизатор… представляет собой высокостабильный эталонный генератор, проверяемый по атомному и молекулярному стандартам частоты и предназначен для согласования во времени всех средств системы А-35М»; «…система АПД-35 должна обеспечивать не более одной ошибки при передаче 108 импульсов по любому из каналов связи (стволу)».

Всего несколько строк свидетельствуют об абсолютной уникальности наших разработок даже многолетней давности. Зарубежный «чемодан» поставить тут абсолютно негде. Проще с нуля приступить к конструированию новой системы.

России, разумеется, надо принимать участие в создании европейской противоракетной обороны. Но только на принципах, изложенных Президентом РФ Дмитрием Медведевым на саммите в Лиссабоне. Однако при этом необходимо вкладываться в собственные разработки. Был бы слышен голос Москвы в ноябре 2010-го в португальской столице, если бы она не обладала единственной в мире боедежурящей системой ПРО А-135 и не располагала большим объемом наработок по перспективным системам ПРО? Ответ очевиден.