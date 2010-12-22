«Орлы» полетят на северо-восток?

Эр-Рияд осуществляет крупную программу переоснащения армии и авиации королевства. Ключевым элементом процесса становится обновление парка летательных аппаратов ВВС. Саудиты намерены радикально укрепить боевой потенциал своих войск, что, несомненно, скажется на балансе сил на Ближнем Востоке.

Саудовская Аравия, похоже, окончательно решила взорвать мировой рынок оружия. Анонсирован очень крупный контракт с американскими военными корпорациями – общий объем сделки составит 60 млрд. долларов на 20 лет. Центральное место в ней занимает поставка 84 истребителей F-15 Eagle («Орел»). Помимо этого королевские ВВС закупают почти две сотни боевых вертолетов и инициируют программу модернизации уже имеющихся у них зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Ударная сделка

Самолеты F-15SA – дальнейшая модернизация экспортной модели F-15S, давно находящейся в распоряжении ВВС Саудовской Аравии и хорошо знакомой их летчикам. Базой для нее является истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle – ударная машина, способная и к ведению воздушного боя, но в первую очередь предназначенная для борьбы с наземными целями.

Вооружение класса «воздух-воздух» помимо ракет AIM-120С-7 AMRAAM с увеличенной дальностью и повышенной помехоустойчивостью включает в себя ракеты типа AIM-9X Sidewinder. Данный образец некоторые эксперты называют «сетевым «Сайдвиндером». Это новейшая версия хорошо зарекомендовавших себя ракет ближнего боя, получившая всеракурсную тепловую головку самонаведения и несущая принципиально новую систему управления. Она позволяет получать целеуказание не только с непосредственного носителя, но и со всей действующей группы ударной авиации, а также с самолетов-разведчиков.

Но самый большой интерес вызывает пакет вооружения класса «воздух-земля». В первую очередь широкий набор из нескольких тысяч авиабомб. Среди них особо выделяются управляемые – 1100 GBU-24 Paveway III и 1000 GBU-31(V)3/B с аппаратурой наведения JDAM. Эти 900-килограммовые боеприпасы предназначены для поражения особо укрепленных целей: бункеров, заглубленных командных и коммуникационных центров и т. п.

Состав закупаемого управляемого ракетного оружия тоже заслуживает пристального внимания. Пакет распадается на 400 противокорабельных ракет AGM-84 Block II Harpoon и 600 противорадиолокационных ракет AGM-88B HARM. «Гарпуны» этой серии отличаются повышенной помехоустойчивостью и оснащены аппаратурой GPS для применения в прибрежных водах. В совокупности с большой поставкой противорадиолокационных HARM это указывает на превалирующий акцент на боевые действия в черте морского побережья. Возможно – носящие характер прорыва рубежа ПВО для нанесения ударов в глубине территории противника.

На подходе вертолеты

Но «Орлы» – это только половина сделки. По второй части контракта грядет кардинальное обновление вертолетного парка саудовских ВВС. Закупаются 70 ударных вертолетов AH‑64D Block III Apache Longbow, 72 десантно-транспортных UH‑60M Black Hawk, 36 легких разведчиков AH-6i Little Bird и 12 учебно-тренировочных MD-530F.

Из всех машин выделяются ударные «Лонгбоу». Королевские ВВС уже имеют 12 более старых вертолетов типа AH-64A Apache. Ряд стран располагает и моделью AH-64D Apache Longbow, но его версия Block III, оснащенная новым, более мощным двигателем и развитым комплексом средств разведки и целеуказания, пока не поступала в ВВС США.

Вооружение этих винтокрылов тоже дает пищу для размышлений. Его основой является без малого 4800 управляемых ракет AGM-114R Hellfire II. Они предназначены для поражения наземных укреплений, техники и позиций в городской местности. Могут применяться и с беспилотных летательных аппаратов.

Последний момент особенно знаменателен, так как вертолеты «Лонгбоу» Block III несут на борту комплект аппаратуры для управления БПЛА. И хотя дроны в рамках контракта Саудовской Аравии не поставляются, не исключено, что это замаскированная возможность, «зарезервированная для дальнейшего использования».

Тщательно нескрываемая угроза

Помимо закупки 84 новых истребителей в составе соглашения учтены работы по модернизации 70 F-15S саудовских ВВС до уровня F-15SA. Таким образом, на руках у Эр-Рияда окажется свыше полутора сот ударных самолетов с современным вооружением, которые полностью изменят вид и возможности тактической авиации нефтяной монархии. Сюда же можно добавить и 72 истребителя Eurofighter Typhoon, четыре из которых уже получены королевской авиацией.

Фактически это означает решимость к полной перестройке военно-воздушных сил Саудовской Аравии. Вскоре они окажутся едва ли не самыми мощными в регионе – хотя бы по номинальному составу парка машин. Какие задачи можно решать таким составом авиационной группировки с подобным вооружением? В первую очередь это серьезная заявка на кратное повышение возможностей ударной авиации Саудовской Аравии. Подробный анализ состава поставляемого оружия указывает на то, что приоритетными могут считаться морские и прибрежные цели. Вторая группа целей – укрепленные объекты: командные центры, базы хранения баллистических ракет и т. п.

Отсутствие среди приобретаемых образцов ВВТ истребителей-перехватчиков и заметного количества управляемых ракет класса «воздух-воздух» (поставляемые можно назвать пусть современнейшим оружием, но скорее оборонительным) диктует выбор вероятного противника. Наверняка это достаточно крупное государство с развитой и защищенной военной и военно-промышленной инфраструктурой, широким набором прибрежных и морских военных объектов, а также имеющее сравнительно неразвитые ВВС и систему ПВО. Таким требованиям в регионе отвечает только одна страна – Иран. Многое говорит о приближении большой войны в Заливе. Ружье, способное выстрелить во втором акте, довольно активно вешается на стену – при самой деятельной поддержке Вашингтона.

Аравия, похоже, окончательно решила взорвать мировой рынок оружия. Анонсирован очень крупный контракт с американскими военными корпорациями – общий объем сделки составит 60 млрд. долларов на 20 лет. Центральное место в ней занимает поставка 84 истребителей F-15 Eagle («Орел»). Помимо этого королевские ВВС закупают почти две сотни боевых вертолетов и инициируют программу модернизации уже имеющихся у них зенитно-ракетных комплексов Patriot.