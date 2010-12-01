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Военно-исторический компот

№ 47(237) от 02.12.2010 [«Аргументы Недели », Михаил ХОДАРЕНОК ]

Военно-исторический компот

7 ноября в десять часов утра на Красной площади нашей столицы разыгралось действо, получившее затем в средствах массовой информации самые различные наименования. В одних нарекли произошедшее «исторической реконструкцией парада 7 ноября 1941 года», в других – «парадным шествием», в третьих – просто «шествием». А еще использовались названия «парад», «марш», «торжественный марш». И наконец, прозвучало заявление о том, что, мол, «у стен Кремля повторили военный парад 1941 года».

Широчайший спектр определений проведенного в «сердце России» мероприятия свидетельствует: здесь было организовано нечто, не вписывающееся в привычные рамки торжественного прохождения войск и боевой техники или праздничной демонстрации трудящихся. Налицо именно тот случай, когда смешались в кучу кони (а они по факту присутствовали), люди, времена, традиции и даже разные общественно-экономические формации.

Только один пример. Если показанное народу зрелище – попытка исторической реконструкции знаменательного ноябрьского парада 1941 года, то причем тут ребята из детско-юношеских общественных объединений, военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, а также воспитанники возрожденных после распада СССР кадетских корпусов? Кадеты и ноябрь 41-го? Это, однако, уже из серии «Юнкера помогают Владимиру Ильичу нести бревно на субботнике в Кремле» или «Антон Иванович Деникин выступает на партхозактиве ордена Ленина Московского военного округа».

Теперь – о кое-каких далеко не мелких деталях. Дикторы гордо объявляют: «На Красной площади – легендарные танки Т-34!» Однако забывают при этом добавить, что «тридцатьчетверки» данной модификации начали поступать в бронетанковые и механизированные соединения Красной армии только во второй половине 1944 года. Кроме того, в ноябре 41-го бронированные машины так не красили и не маркировали.

Кстати, номер «013» на одном из всего двух представленных на действе танков вызывает вопрос: так ли уж было обязательно метить его «чертовой дюжиной»?

Помимо всего прочего, у стен Кремля состоялась имитация атаки – одетые кто во что горазд ряженые со штурмовыми флагами бегом устремились по направлению к Покровскому собору. Что характерно – почти половина несущейся по брусчатке толпы не получила от устроителей даже деревянных макетов винтовок. Если это и намек, то тогда, простите, на что?

В целом все смотрелось жидковато. Парадные «коробки» должны иметь двадцать человек по фронту и десять в глубину. В любом другом случае из-за геометрических размеров пространства между Кремлем и ГУМом «парад» будет похож на очередь за колбасой в советские времена. А «шествие» так и выглядело.

В истории России было два главных парада – 7 ноября 1941-го и 24 июня 1945-го. Возобновленные в середине 90-х парады Победы, проводимые ныне 9 мая, по сути, подменяют аналогичные смотры войск в других странах мира в день главного государственного праздника. Однако в России 12 июня, несмотря на все предпринимаемые усилия, таковым не стал.

Вместе с тем прекрасно дополнит майские парады точное воссоздание реальной картины прохождения частей РККА 7 ноября 1941-го по Красной площади.

Демонстрируемое в настоящий момент «шествие» надо серьезно модернизировать. Причем руководство РФ обязано проявить к этому делу живейший интерес. Речь идет о серьезной реконструкции, осуществленной не на любительском, а на государственном уровне. В точном соответствии с кино- и фотодокументами перед Кремлем должны пройти конница и пехота в обмундировании, с оружием и снаряжением образца 1941 года; боевые бронированные машины того же периода (три батальона танков – Т-34, КВ-1 и Т-60 придется фактически изготовить заново). Надо, чтобы над Красной площадью пронеслись, если позволит погода, И-16, Ил-2 и И-153 (пока они летают в основном на праздниках в европейских странах и за океаном, их у нас надо тоже построить с нуля). Все вышеперечисленное, потребует немалых расходов. Однако страна, испытывая прилив национальной гордости, 7 ноября в десять часов утра прильнет к экранам.

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