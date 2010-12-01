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Нечерноземная почва не вытянет контракт

№ 47(237) от 02.12.2010 [«Аргументы Недели », подготовил Михаил ХОДАРЕНОК ]

Нечерноземная почва не вытянет контракт

В последнее время вновь активизировались сторонники так называемой профессиональной армии, они же – непримиримые противники армии «массовой мобилизационной». Сразу заметим, что оба словосочетания (и «профессиональная армия», и «массовая мобилизационная армия») родились в головах пропагандистов перевода российских Вооруженных сил на контрактную систему комплектования (будем прибегать к терминам, принятым в военной науке), этими же людьми и используются в устных и печатных выступлениях.

Причем, что характерно, сами авторы данных нелепых слоганов совершенно искренне поверили в их истинность. Тут налицо результат давнего и повышенного внимания отечественных средств массовой информации к военным псевдотеоретикам, выдвигающим популистские и на диво «простые» решения наболевших проблем армии и флота, снижения бремени оборонных расходов на бюджет нашего государства. Плодовитость же творцов сочинений на подобные темы невероятная. Во всяком случае мнение этих, с позволения сказать, аналитиков гораздо заметнее и слышнее, нежели настоящих специалистов.

Прежде чем разбираться, верны ли по своей сути предложения полностью отказаться от призыва в Вооруженные силы военнообязанных и перейти к вербовке контрактников, соответствуют ли эти «инициативы» хотя бы в малой степени российской действительности, есть смысл проанализировать, кто выступает в роли агитаторов и борцов за «профессиональную армию».

В основном это москвичи (причем произраставшие отнюдь не в спальных районах). Образование – высшее гуманитарное. Многие трудятся в СМИ (как печатных, так и электронных) и разного рода правозащитных организациях. В армии и на флоте, как правило, никогда не служили. Тост «выпьем за тех, кто командовал ротами» к ним явно не относится. О причинах бед Вооруженных сил РФ они судят исключительно по наитию. Образец для подражания у них – вооруженные силы США (или Великобритании). Если где и бывали в командировках, то по большей части в Западной Европе и Америке. Изучать жизнь российского воинства на примере гарнизонов, дислоцированных, допустим, близ станции Безречная или поселка Ясная Читинской области, как-то не сподобились. Потому и подлинная жизнь, мысли, чувства ратного сословия им неведомы.

Представление о возможных противоборствах, в которые может быть втянута Российская армия, у приверженцев «радикальных военных реформ» сформировано исключительно на основе американской операции в Ираке «Шок и трепет» образца 2003 года. Отсюда делается вывод: даже частичная мобилизация нашей стране сейчас абсолютно ни к чему. Хотя контуры возможных войн, в которых придется участвовать российским Сухопутным войскам, ВВС и ВМФ, очерчены сегодня настолько пунктирно (когда, с кем, возможные союзы и коалиции, продолжительность), что в общем-то ничего определенного по этому поводу сказать нельзя. И вовсе не факт, что придется столкнуться с противником, равным по своему техническому оснащению вооруженным силам Соединенных Штатов или объединенным ВС НАТО. Прогнозы, как известно, дело неблагодарное. Если даже цены на нефть за истекшие десять лет никто не угадал, то предсказать характер (ход и исход) гипотетической войны куда как сложнее. Так что решительно утверждать о закате эры стратегического развертывания, наверное, все-таки несколько преждевременно.

Теперь о препятствии, которое в наибольшей степени объективно мешает полному переходу Вооруженных сил РФ на комплектование по контракту. Это, безусловно, качество и мотивированность потенциальных кандидатов на солдатские должности. А они сегодня настолько низкие, что наша армия в случае упразднения призыва будет состоять исключительно из бомжей, тунеядцев, прочих деклассированных личностей и маргиналов. Других добровольцев, желающих по собственной воле посвятить не один год защите Родины, в провинции нынче взять просто неоткуда, а жители крупных российских городов и двух столиц РФ отказались бы служить и в американской армии, настолько сильны сегодня дезертирские настроения в мегаполисах.

И это положит конец военной безопасности России.

Впрочем, было бы честнее, если бы радетели за «профессиональную армию» искренне сознались по меньшей мере в трех вещах: 1) мы не хотим, чтобы наши дети оберегали от агрессии страну «с названьем кратким «Русь»; 2) предпринимаемые нами действия направлены на введение системы откупа от воинской службы; 3) в результате переход на контрактный принцип комплектования в настоящее время фактически лишит Россию армии и флота, но именно на это мы и надеемся.

Конечно, на подобные признания никто из ярых адептов «профессионализации» Вооруженных сил РФ не пойдет, более того – они обвинят автора в клевете. Однако такова его точка зрения, и он убежден в ее правоте. И слава богу, что немедленно воплотить в жизнь планы «реформаторов» не позволяет отсутствие средств на укомплектование контрактниками даже сержантских должностей. О солдатских пока говорить и вовсе не приходится.

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