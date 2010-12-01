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Бремя морской мощи

Авианесущие корабли великобритании и франции переживают нелучшие времена

№ 47(237) от 02.12.2010 [«Аргументы Недели », Константин БОГДАНОВ ]

Бремя морской мощи

Продолжающийся рост стоимости военных программ больно бьет по одной из самых дорогих отраслей военно-промышленного комплекса – судостроению. Первыми под удар попали авианосцы.

В минувшем сентябре стало известно, что военно-морские ведомства Великобритании и Франции ведут переговоры о создании совместной группировки «плавающих аэродромов» для постоянного боевого дежурства в море. В нее должны были войти британские «Арк Ройял» и «Илластриес», а также французский авианосец «Шарль де Голль». Но нынешнее состояние флотов соседей по Ла-Маншу, мировой экономический кризис, а также некоторые решения, принятые позднее, ставят на планах жирный крест.

Дешевая имперская политика

Недавно Министерство обороны Соединенного Королевства объявило о незамедлительном выводе из состава флота одного из двух авианосцев класса «Инвинсибл» – «Арк Ройяла». Данное решение, вошедшее в крупный пакет иных мероприятий по сокращению британских военных программ, вызвало нешуточный резонанс: в строю ВМС ее величества фактически остается только один авианесущий корабль «Илластриес», да и его судьба тоже висит на волоске.

В чем же причина ускоренного списания «Арк Ройяла»? Экономия бюджетных средств никогда не являлась достаточным основанием сама по себе, хотя сейчас, насколько можно судить, положение британского военного бюджета сопоставимо с катастрофическим провалом начала 20-х годов XX века.

В Лондоне говорят: «Арк Ройял» отправляют «в отставку» ради двух новых авианосцев, заложенных в Британии: «Куин Элизабет» и «Принс оф Уэллс». Это явная попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Оба корабля класса CV Future и планировались при разработке и закладке как замена выработавшим ресурс «Арк Ройялу» и его систершипу «Илластриесу». «Илластриес», кстати, тоже не может чувствовать себя в привилегированном положении единственного авианесущего корабля ее величества. Если «Арк Рояйл» списывается «незамедлительно» и без условий, то «Илластриес» тоже может покинуть ряды Королевского флота – в случае негативного ответа на вопрос о возможном переоборудовании в десантный вертолетоносец или корабль управления.

Если внимательно посмотреть на проектные характеристики «Елизаветы» и «Принца», то становится понятной подобная прижимистость. Эти корабли втрое превосходят по водоизмещению «авианесущие крейсеры» типа «Инвинсибл» и способны стать базой для 36 полноценных палубных истребителей в отличие от 12–18 вертикально взлетающих «Харриеров» у предшественников. Стоимость одного нового авианосца, по самым скромным предварительным оценкам, достигнет четырех миллиардов фунтов. В результате «Куин Элизабет» осторожно запланирован к вводу в строй в районе 2020 года.

В принципе нет ничего удивительного в том, что заложенный было «Принс оф Уэллс» сейчас числится «законсервированным на низкой стадии готовности» (его фактически и не начинали строить). Эта ситуация опять возвращает нас к началу 20-х годов, когда Великобритания демонстративно выдала заказы на четыре быстроходных линкора класса G-3, не имея в пустой казне никаких средств для их постройки.

Перспективный долгострой

Если у Великобритании осталось, пусть формально, два авианосца, то во французском флоте этот класс представлен только атомным «Шарлем де Голлем». Сравнительно новый корабль (введен в состав флота в 2000 году), «Де Голль» строился долгих 11 лет, обошелся казне в 3,2 млрд. долларов без учета стоимости авиагруппы, всю свою жизнь не вылезает из ремонтов, аварий и длительных переоборудований.

Кстати, бортовой электронно-картографический комплекс «Шарля де Голля» создавался в России. Но как раз к его работе претензий нет.

Недавно «Де Голль» покинул Тулон, имея целью возглавить борьбу с пиратством в водах Африканского Рога. Поход продлился ровно сутки: на авианосце обнаружился отказ электрических систем двигательной установки. Корабль вернулся обратно в Тулон, где снова привычно встал на ремонт.

Второй авианесущий корабль Франция планирует ввести в строй не раньше 2017 года, и это должен быть авианосец, построенный по адаптированному британскому проекту CV Future, как «Куин Элизабет» и «Принс оф Уэллс». Но финансовый кризис вносит коррективы: строительство отложено.

Что на выходе?

Как в таких условиях формировать совместную франко-британскую эскадру боеготовых авианосцев? Из трех потенциальных единиц такого соединения одна выведена из состава флота, еще одна – в подвешенном состоянии, а оставшийся относительно новый корабль не вылезает из судоремонта. Одновременно с этим в целях экономии безжалостно сокращаются устаревшие единицы.

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