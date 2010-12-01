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Склонность к модернизации

В третьем мире и на постсоветском пространстве предпочитают совершенствовать имеющуюся бронетехнику

№ 47(237) от 02.12.2010 [«Аргументы Недели », Кирилл БЕЛОВ ]

Склонность к модернизации

Обстановку на современном рынке танков определяют два фактора – дороговизна новых образцов и стремительное развитие спектра услуг по модернизации старых. В этих условиях страны, закупавшие в больших количествах бронированные машины предыдущих поколений, все больше склоняются к усовершенствованию уже имеющейся в наличии техники.

Прошли те времена, когда танк устаревал в кратчайший срок. В золотой век бронетанковой гонки 30–40-х годов целые поколения боевых машин безальтернативно отправлялись в утиль после четырех-пяти лет службы. Сейчас в танковых парках армий мира порой стоят образцы 30–40‑летней давности, а у тех, кто совсем небогатый, – и того старше. Военные ведомства предпочитают монтировать на имеющиеся танки современные системы вооружения и приборы наблюдения, совершенствовать броневую защиту и менять двигательные установки. На поверку такой подход оказывается выгоднее снятия техники с вооружения и замены ее на новую.

Вторая молодость

Армия Перу заключила с Украиной контракт на «осовременивание» своих танков Т-55. Рассматривать его следует в логике стратегии военного строительства на фоне раскручивающейся гонки вооружений с соседями, в первую очередь с Чили. Причем перуанцы не в первый раз пытаются модернизировать имеющиеся у них три сотни бронированных советских машин.

Предыдущая попытка обновления представляла собой многоступенчатый конкурс на закупку нового танка, в котором одержал победу китайский «тип 90-II» («ремейк» советского экспортного Т-72М), опередивший, в частности, российский Т-90С. Однако особенностью экспортной версии китайского танка – MBT-2000 было моторно-трансмиссионное отделение (МТО) украинского производства. После сообщения о выигрыше конкурса китайцами украинская сторона отказала им в праве на реэкспорт поставляемых МТО в Перу. Не так важен вопрос о том, принципиальный это был расчет на выигрыш рынка или просто мелкая тактическая месть за неудачу, которую на том же конкурсе потерпел украинский Т‑84У «Оплот» (местная версия советского Т-80УД). Результат налицо: Украина, кажется, готова заполучить неплохой контракт с перспективой на рост.

Предлагаемый перуанцам Т‑55М8А2 Tifon-2 основывается на модификации Т-55АГМ. Этот проект модернизации старого и широко распространенного в странах третьего мира советского танка разработан в харьковском КБ машиностроения. Его основой является установка нового орудия с автоматом заряжания (и сокращение тем самым экипажа до трех человек), а также более мощного многотопливного дизеля 5ТДФМ. Имеется и возможность применения комплекса управляемого вооружения «Комбат» (аналога российской системы «Рефлекс»).

Фактически это уже совсем не Т-55. Машина тяжелее на 9 тонн, меняет ходовую часть, двигательную установку, систему вооружения и аппаратуру управления огнем. По оценкам ряда специалистов, боевые возможности «Тайфуна» приближаются к советским танкам типа Т-72Б образца 1985 года и однозначно превосходят модификации более ранней версии Т-72М. Впрочем, ряд специалистов выражают сомнения в том, что все три сотни перуанских Т-55 будут превращены в «Тайфуны»: машины достаточно возрастные, они потребуют большого объема работ по недешевой переделке. В этом разрезе возможный плюс проекта Tifon-2, на который указывают эксперты по бронетанковой технике, – это стоимость эксплуатации Т-55: она приблизительно втрое ниже, чем Т-72.

С танками Leopard 1V, которых в Чили 172 штуки, «Тайфуны», будут справляться успешно. Однако в качестве «вероятного противника» для них рассматриваются и более совершенные Leopard 2A4, 202 единицы которых поступили в 2007 году на вооружение армии Чили.

Тяжелое наследие

Недавно стало известно еще об одной сделке по модернизации советской бронетанковой техники. Министерство обороны Азербайджана определилось с партнером, который поможет ему усовершенствовать танки Т-72, доставшиеся Баку в наследство от Советского Союза. Им станет израильский оборонный концерн «Эльбит Системс», потеснивший на конкурсе турецких конкурентов из «Аселсана».

Азербайджан последовательно вкладывает средства в оснащение вооруженных сил. Армения же вынуждена жить скромно – расходная часть ее госбюджета сопоставима с азербайджанскими военными тратами, что резко ограничивает соревновательные возможности Еревана.

Таким образом, в этих условиях у Азербайджана нет настоятельной потребности в закупке новых образцов бронетанковой техники. Зато растет интерес к программам модернизации: ведь азербайджанский парк «72-х» насчитывает порядка 180 машин, из них примерно треть была поставлена в прошлом году Россией.

Подробности проекта неизвестны, однако, с некоторой осторожностью можно предположить, что на выходе Азербайджан получит систему наподобие Т-72 SIM‑1 – другого творения «Эльбита», хорошо известного российским военным по итогам «пятидневной войны» 2008 года с Грузией. В этом случае можно утверждать, что в войска поступит
машина, способная к активному ведению боевых действий ночью и в сложных метеоусловиях.

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