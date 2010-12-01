Истребители на вес золота

«Обладающий преимуществом обязан атаковать под угрозой потери этого преимущества». Старое правило шахматной игры подвигло американских военных к разработке и постановке на вооружение сразу двух авиационных комплексов, дальнейшая судьба которых теперь находится под вопросом из-за их непомерной стоимости.

Вокруг того, что должен уметь истребитель пятого поколения, а чего он уметь не обязан, сломана масса копий. Перечень качеств самолета выглядит так: многофункциональность, крейсерская сверхзвуковая скорость без форсажа двигателей, радиолокационная и инфракрасная малозаметность, РЛС кругового обзора, наличие единой боевой информационной системы с экспертным режимом подсказок и способность обстреливать несколько целей на всех ракурсах.

Если рассмотреть боевые машины, имеющиеся на данный момент в производственной или хотя бы коммерческой готовности, то к пятому поколению относятся только два самолета и оба они американские – F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

Хищный самолет

История «Раптора» («Хищника») уходит корнями в первую половину 80-х, в программу ATF (Advanced Tactical Fighter). К 1991 году был выбран базовый прототип – YF-22 разработки консорциума «Локхида», «Боинга» и «Дженерал Дайнэмикса». Он и лег в основу проекта нового истребителя F-22, поднявшегося в воздух в 1997-м. С 2003 года самолет начал поступать на вооружение ВВС США.

Насколько можно судить, машина в эксплуатации показывает себя сравнительно неплохо. Озвученные было чудовищные суммы расходов на полетное обслуживание (44 тыс. долларов за час летного времени), судя по последним выводам экспертов, не соответствуют действительности. Официальные данные Пентагона и вовсе указывают на то, что эти цифры не сильно превосходят аналогичные затраты, связанные с эксплуатацией самолетов F-15 – функциональных «предков» нового истребителя. Не нашли пока обоснованного подтверждения и широко разошедшиеся в прессе сообщения о том, что дорогостоящее покрытие, поглощающее радиоволны, оказалось нестойким к дождевой влаге.

Однако стоимость всей программы по созданию и строительству «Рапторов» превысила 65 млрд. долларов. Производство одной машины обходится в 183 млрд. долларов, а с учетом НИОКР ее себестоимость переваливает за 350 миллионов. Закономерный итог: военный бюджет 2010 года был сверстан без закупок F‑22. По-видимому, оценив всю «хищность» финансовых аппетитов программы, Пентагон решил, что имеющихся 168 самолетов ему пока достаточно. Удешевить машину за счет экспорта не получится: истребитель законодательно запрещен к поставкам за пределы США.

На фоне исходных заявлений о полной замене «Рапторами» парка F-15 это выглядит почти скандально: напомним, что цена вопроса – 630 машин, из них около 500 строевых. Даже если считать стартовые требования ВВС (750 единиц) завышенными, то последняя квота была установлена в 2003 году и составила 277 самолетов, причем уже считалась недостаточной и вынужденной (по финансовым соображениям).

Сделать дешевле!

Когда появились первые реальные данные о серийной стоимости «Хищников», Пентагон предпринял усилия, чтобы как-то срезать растущие издержки. Сокращение закупок F-22 стало вторым шагом, и шагом тактическим. Стратегически же проблему попытались решить еще в 1996 году, запустив разработку более дешевого и многофункционального тактического истребителя пятого поколения. Так возникла программа JSF (Joint Strike Fighter) и ее неуклюжее дитя – самолет F-35 «Лайтнинг» («Молния»).

По требованиям технического задания машина должна была стать легче F-22, не такой мощной, но зато пойти в войска сразу в трех модификациях. Вариант «A» – тактический истребитель аэродромного базирования для ВВС. Вариант «B» – с укороченным взлетом и посадкой для Корпуса морской пехоты. Вариант «C» – палубный истребитель для ВМФ.

Американские инженеры отмечали, что проект F-35 родился в результате «плотного консультирования» с российским КБ Яковлева, которое на момент распада СССР имело экспериментальный образец перспективного самолета с укороченными взлетом и посадкой – Як-141.

Проект F-35 пал жертвой, с одной стороны, противоречивых желаний заказчика, а с другой – технико-экономических ограничений. Программа JSF может считаться наглядным примером того, к чему приводит попытка создать боевую машину на грани существующей технологии да еще и по принципу «то же самое, но подешевле».

В сентябре 2008 г. американские эксперты в области авиастроения опубликовали заметку в английском обозрении «Джейнс дефенс уикли», где вынесли «Лайтнингу» нелицеприятный вердикт: «Программа F-35 неудачна и имеет все шансы превратиться в катастрофу того же масштаба, что и проект F-111 в 60-е годы».

Официально опубликованные характеристики F-35 вызвали массу пересудов. Революционное новшество американских инженеров от авиастроения состояло, например, в том, что первоначально заявленный боевой радиус самолета в разных модификациях колебался от 51 до 56% максимальной дальности. Тогда как классическая процедура проектирования, подкрепленная обычной житейской логикой (надо долететь туда и обратно да еще оставить запас на воздушный бой и непредвиденное маневрирование), закладывает этот параметр в районе 40% от дальности. Содержательный вывод специалистов один: общественности продемонстрирован боевой радиус «Молнии» с подвесными баками в сопоставлении с максимальной дальностью без таковых. Кстати, впоследствии данные «поправили»: теперь радиус строго равен половине максимальной дальности, что по-прежнему оставляет вопрос открытым.

Переучет переучета

В 2001 г. Пентагон заявил, что в ходе реализации программы будет закуплено 2866 истребителей F-35, цена одной машины в производстве не превысит 50,2 млн. долларов. Спустя семь лет Министерство обороны США «пересчитало» бюджет: американские ВМС к тому времени по здравому размышлению пришли к выводу, что четыре сотни «Молний» им ни к чему. Теперь планировалось закупить только 2456 самолетов, но общая цена контракта нисколько не упала, а даже выросла до 299 млрд. долларов. Из-за таких расходов на два года растянулся график поставок техники в войска.

И наконец, очередной приступ «переучета». Весной 2010 г. Пентагон был вынужден официально признать в Конгрессе, что в ходе реализации программы JSF опять оказалась нарушена «поправка Нанна – Маккерди» (допущено превышение бюджета военного проекта). Минобороны США сквозь зубы назвало новую цифру – 138 млн. долларов за один истребитель F-35 в ценах 2010 года. Тем самым исходная стоимость машины, озвученная стратегами с Потомака в 2001 году, подскочила в 2,3 раза (c устранением инфляции и роста цен).

Следует подчеркнуть, что это далеко не последняя часть «марлезонского балета». Названная величина представляет собой лишь среднюю оценку стоимости истребителя в условиях его массового производства «с учетом экспортных контрактов». Пока же на руках у Конгресса другие цифры: в 2011 г. вооруженные силы США заказывают первую партию из 43 «Молний» по цене свыше 200 млн. долларов за машину. Понятно, что при развертывании массовых серий удельные расходы на один самолет снизятся, однако ровно в той же мере этот процесс может быть использован для встраивания в себестоимость издержек на проектирование.

Закупки мелких серий тоже не внушают оптимизма: последний контракт Пентагона с «Локхид Мартин» на четвертую по счету пробную партию – 5 млрд. долларов за 31 «Лайтнинг». Причем в соглашении указано, что цена является фиксированной и в случае возникновения дополнительных расходов подрядчик обязуется покрыть их за свой счет.

Данный факт указывает на реальную опасность превышения «текущих окончательных» цифр стоимости.

Заграница не поможет?

Программу F-35 предполагалось «удешевить» в первую очередь за счет крупных поставок на экспорт. По первоначальным планам, до 2035 г. за рубеж должны были уйти свыше 600 машин, а с учетом возможного расширения круга «партнеров» программы их число могло вырасти до 1600.

Однако удорожание самолета и нарастающие сомнения в его боевой эффективности не остаются незамеченными. Так, Великобритания рассматривает возможность сокращения закупок со 140 машин до 70.

У малых стран‑партнеров ситуация еще сложнее. Нидерланды задержали приобретение F-35 на несколько лет и снизили их количество с 85 до 58 единиц. Дания этой весной заморозила вопрос о поставках до 2012 года с «хорошей» перспективой вообще отказаться от такой идеи. А Норвегия на днях приняла волевое решение отложить получение «своих» 48 истребителей сразу до 2018 года.

Куда перспективнее выглядит судьба «Лайтнинга» на Ближнем Востоке. Буквально только что Израиль подписал соглашение о приобретении 20 истребителей F-35, согласившись выложить за каждый 138 млн. долларов. Присутствует и пункт о потенциальном увеличении поставок еще на 55 машин.

Израильский заказ нисколько не подтверждает международный успех программы JSF, а является попыткой выдать нужду за добродетель. Тель-Авив находится в ситуации, когда у него нет иных вариантов, кроме как уплатить любые деньги за самолеты, которые он полагает жизненно необходимыми.