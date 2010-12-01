Приватизация военного дела

Итак, войска США покидают Ирак. Их вывод перешел из области деклараций в практическую плоскость (группировка Пентагона сокращена до 50 тысяч человек, при этом они в боях больше не участвуют, за исключением подразделений спецназа). И как показывает мировая (в том числе и американская) практика, повернуть этот процесс вспять, если он уже начат, становится невозможно по чисто политическим причинам.

Американцы достигли в иракской кампании очень значительного успеха. Им удалось пережить катастрофический период 2004–2007 годов и добиться решающего перелома в свою пользу.

В перспективе – междоусобица

С середины 2007 года потери армии США в Ираке резко пошли на убыль. Так, если в мае 2007-го там погибли 126 американских военнослужащих, то в декабре – 23, за последние же полтора года в Месопотамии были убиты менее 200 джи-ай. В свою очередь «Аль-Каида» начала терпеть поражение за поражением и довольно быстро оказалась на грани полного разгрома.

Все это явилось результатом, во-первых, наращивания американской группировки и бескомпромиссности в ведении боевых действий, во-вторых, формирования «отрядов бдительности» («сахва») из суннитских боевиков, которые до этого сражались против войск США. То есть американцы, сознательно или случайно, повторили чеченский опыт Москвы: они сумели разделить силы сопротивления на «националистов» (тех, кто отстаивает независимость своей страны) и «исламистов» (ведущих борьбу во имя создания всемирного халифата) и перетянуть первых на свою сторону, поделившись с ними властью.

Однако теперь Ираку грозит гражданская война, которая может вспыхнуть между суннитами, шиитами и курдами, а также внутри этих трех основных общин. Причем в междоусобицу неизбежно вмешаются Иран, Турция и Саудовская Аравия, а также – не исключено – Сирия и Иордания. В случае такого развития событий иракские силовые структуры, дееспособность которых пока весьма невысока, неизбежно расколются по национальному и конфессиональному признакам. А заодно поднимут голову разгромленные исламисты.

Подобная ситуация означала бы для США одно – страшнейший геополитический провал. Поэтому нет особых сомнений, что на смену американским войскам в Ирак придут частные военные компании, ставшие очень интересным и показательным феноменом последних лет.

Причины и следствие

После окончания холодной войны отсутствие внешней угрозы, рост благосостояния, размывание моральных и идейных ценностей привели к тому, что в большинстве западных стран комплектовать вооруженные силы призывниками оказалось невозможно в принципе. Всеобщую воинскую повинность отторгает общество. Кроме того, она утратила смысл и с чисто военной точки зрения после роспуска Организации Варшавского договора и распада СССР, поскольку исчезла необходимость в большом подготовленном резерве.

Но и переход почти всех государств Старого Света на контрактный способ комплектования вооруженных сил панацеей не стал. Осуществить полную демилитаризацию своих стран европейцы не готовы, но для участия в продолжительных, тяжелых кампаниях их войска уже не подходят. А без наличия силового инструмента вести внешнюю политику сложно.

В итоге родился такой вариант решения проблемы, как приватизация войны, отказ от государственной монополии на насилие. Тем более партизанские и террористические группировки теперь гораздо чаще являются субъектами боевых действий, чем «нормальные» регулярные армии.

«Полезные» люди

Контингент идейных наемников – это и есть настоящая профессиональная армия. Она состоит из профессиональных убийц. Эти люди, как правило, по своему менталитету мало чем отличаются от преступников.

Первые из ныне функционирующих частных военных компаний появились еще в годы холодной войны. «Крушение колониализма» привело к образованию десятков независимых государств, в числе которых было немало «несостоявшихся». Тамошние правители нередко прибегали к помощи частных военных компаний. ЧВК использовали и как собственно армии (по прямому назначению), и для обучения кадров национальных вооруженных сил. Обращались в эти компании и работавшие в неспокойных странах транснациональные корпорации.

Когда окончилась холодная война, потребность в услугах ЧВК стала еще выше, при этом в связи с обвальным сокращением вооруженных сил и на Западе, и на Востоке на рынок труда вышли множество уволенных военнослужащих.

Особый спрос на услуги ЧВК сохранялся в развивающихся странах. Причем здесь порой отмечались удивительные коллизии. Как известно, в 70–80-е годы ЮАР, где в тот момент у власти находилось белое меньшинство, вела войну против Анголы, где правила просоветская партия МПЛА. Кроме прямого участия в боевых действиях южноафриканцы активно поддерживали ангольскую антикоммунистическую группировку УНИТА. Однако в конце 90-х – начале 2000-х годов ситуация изменилась: новое «черное» правительство ЮАР теперь было за МПЛА, которая в свою очередь рассчитывать на Москву уже никак не могла. И тут на подмогу ангольскому правительству отправились несколько ЧВК. Почти весь их персонал составляли бывшие военнослужащие «белой» ЮАР. За деньги они легко поменяли сторону конфликта и очень поспособствовали окончательной победе над УНИТА в 2002 году.

К середине 2000-х количество ЧВК (речь идет о компаниях, предоставляющих именно военные услуги, а не занимающихся тыловым обеспечением) достигло нескольких сотен, численность их сотрудников дошла до 2 млн. человек, суммарная рыночная капитализация превысила 20 млрд. долларов, а объем предоставляемых услуг оценивается, по разным данным, от 60 до 180 млрд. долларов в год.

Наиболее известные и крупные ЧВК: Hulliburton, Blackwater, DynCorp, Logicon, Brown&Root, MPRI, Control Risks, Bechtel, ArmorGroup, Erinys, Sandline International, International Defense and Security. Их деятельность становится все более разнообразной. Они занимаются разминированием, охраняют важные объекты, обеспечивают доставку различных грузов, разрабатывают планы военного строительства государств и боевого применения их армий (так, MPRI участвовала в подготовке частей вооруженных сил Хорватии, которые осенью 1995 года ликвидировали Сербскую Краину). В связи с этим ЧВК порой нанимают официальные международные организации, включая ООН.

«Частники», стремясь минимизировать издержки, с потерями, как правило, не считаются. Однако они не включаются в официальную статистику стран, что очень удобно с пропагандистской точки зрения. Многие ЧВК стремятся вербовать иностранцев. Предпочтение отдается выходцам из Восточной Европы и бывшего СССР, а также развивающихся государств, поскольку они готовы воевать за меньшие деньги, чем граждане западных стран, чья зарплата в зонах конфликтов может достигать 20 тыс. долларов в месяц. Вообще содержание наемника обходится примерно в 10 раз дороже, чем военнослужащего регулярной армии.

В Ираке задействовано более 400 ЧВК, суммарная численность их персонала превышает 200 тыс. человек. Это значительно больше личного состава войск США и союзников Вашингтона даже в самый разгар конфликта.

Готовый рынок «солдат удачи»

Поскольку теперь американцы уходят из Ирака, а потом, видимо, двинутся и из Афганистана, роль ЧВК может еще больше возрасти. Они будут и воевать, и оказывать правительственным силам Ирака и Афганистана разного рода услуги (разведка, логистика, обслуживание техники и т. д., и т. п.). Они же возьмут под охрану месторождения полезных ископаемых, офисы и квартиры работников иностранных фирм.

Соответственно, это потребует набора очень значительного числа людей, имеющих и хорошую боевую подготовку, и, что очень желательно, – боевой опыт. В связи с этим Россия может оказаться для ЧВК настоящим «золотым дном». У нас очень много относительно молодых ветеранов афганской войны, горячих точек в республиках распавшегося СССР и югославских междоусобиц. Еще больше бывших военнослужащих, воевавших на Северном Кавказе. Думается, большинство потенциальных российских «солдат удачи» не будет трогать политическая сторона дела.

Нельзя забывать о боевых потерях. Они у ЧВК могут оказаться гораздо выше, чем у регулярной армии.

Что произойдет с российским сотрудником ЧВК в случае гибели или тяжелого ранения? Кто станет обеспечивать его и/или его семью? Предположим, все нюансы будут четко прописаны в контракте. Осталось еще допустить, что западная ЧВК намерена этот контракт неукоснительно выполнять, учитывая, что подать на нее в суд россиянину или членам его семьи вряд ли удастся – ведь наемничество в России запрещено.

А если российский гражданин угодит в плен, кто займется его спасением?

Возвращение в средневековье

Если ЧВК заменят в Ираке и Афганистане американские и другие западные войска, это будет означать фундаментальное изменение характера войн. Сражаться друг с другом станут компании наемников-головорезов со всего мира и партизанско-террористические формирования.

Остаются еще как бы армии и полиции Ирака и Афганистана, но и они, по сути, представляют сегодня синтез племенных, религиозных и политических вооруженных группировок, а отнюдь не настоящие инструменты государственного насилия. Происходит возвращение в Средневековье, когда субъектами войны были в основном наемные отряды, феодальные и племенные рати. Тенденция хорошо вписывается в процесс глобализации и повсеместного разгосударствления всего, что можно и чего нельзя. Роль государств все больше размывается, их место начинают занимать корпорации в широком смысле этого слова. Военную сферу этот процесс также не обошел стороной.

Последствия складывающейся тенденции «приватизации войны» оценить пока сложно. Есть смутные подозрения, что они могут оказаться очень неожиданными. И крайне неприятными. Однако противостоять этой тенденции никто не собирается, наоборот – ее всячески поддерживают именно на государственном уровне.