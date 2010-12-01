Гуд бай, Германия, гуд бай!

В Лондоне объявлено о крупнейшем после окончания холодной войны сокращении расходов на вооруженные силы Соединенного Королевства – на 8 процентов в течение предстоящих четырех лет. Появление новой оборонной стратегии стало следствием прихода к власти консерваторов. Впрочем, и действовавший до сей поры аналогичный документ был утвержден в 1998-м – на следующий год после назначения премьер-министром лейбориста Тони Блэра.

Нынешнее правительство Великобритании подготовило стратегию менее чем за шесть месяцев, объясняя подобную расторопность необходимостью принятия срочных мер для уменьшения дыры в оборонном бюджете размером 38 млрд. фунтов стерлингов (около 60 млрд. долларов), оставшейся в наследство от нерадивых предшественников.

«Наконец-то оккупанты сваливают»

На это решение кабинета Дэвида Кэмерона последовал международный отклик. США выразили обеспокоенность возможным снижением уровня боеспособности верного союзника. Со своей стороны европейцы озабочены не столько военными аспектами проблемы, сколько необходимостью оздоровления бюджетов стран ЕС.

Но совершенно специфическая реакция наблюдается в Германии: дело в том, что сформированное в мае правительство ее величества из соображений экономии поставило задачу вывести из Федеративной Республики британские войска к 2020-му, а не к 2035 году, как это предполагалось ранее. Напомним, что по окончании Второй мировой войны Соединенное Королевство держало третий по численности воинский контингент на территории поверженного гитлеровского рейха – 150 тыс. солдат и офицеров. Сейчас в ФРГ остались 20 тыс. британских военнослужащих (плюс примерно столько же членов их семей). Когда в 1967 году численность Рейнской армии уменьшилась почти на 10 процентов – до 58 тысяч человек, популярный немецкий журнал «Шпигель» опубликовал статью, автор которой умилялся: британские солдаты пришли в Германию как оккупанты, а стали защитниками побежденных – объяснять, от кого, не было нужды.

Корреспонденту не хватило смелости признать, а изданию – напечатать следующее: очень многие немцы не считают расквартированных на германской земле военнослужащих Соединенного Королевства своими защитниками, а видят в них изрядно надоевших гостей.

Рычаг воздействия

Бюджетные расходы иностранных государств в регионах дислокации их войск оборачиваются притоком денежных средств и созданием рабочих мест. В той же Германии есть городки, благосостояние которых напрямую зависит от находящихся там британских и в еще большей степени американских войск. По данным прессы ФРГ, ежегодные инвестиции Министерства обороны Соединенного Королевства в Федеративной Республике достигают 1,5 млрд. евро, на германских базах вооруженных сил Великобритании трудятся 4,5 тыс. гражданских специалистов, преимущественно – немцы.

Согласно оценкам, США расходуют на содержание своих войск в Германии не менее трех миллиардов евро в год, при этом их численность составляет 70 тысяч против 300 тысяч в 1990-м. Одна только американская авиабаза в Рамштайне и аэродром в Шпангдалеме дают работу 28 тыс. немцев.

Порой иностранные военные в ФРГ, – едва ли не единственный источник пополнения местных бюджетов.

Плюсы и минусы

Нынешняя реакция местных властей в ФРГ – жалобный стон. «Для города и округа это будет настоящей катастрофой. Экономика утратит значительную часть покупательского спроса», – говорит глава администрации Гютерслоэ, одного из дюжины городков, где сейчас дислоцируются английские гарнизоны. В Гютерслоэ расположен крупнейший из них, насчитывающий 14,2 тыс. человек при общей численности населения 100 тысяч.

По оценкам, покупательский спрос в результате ухода британских войск сократится на 300 млн. евро в год. Однако Институт экономических исследований земли Северный Рейн – Вестфалия еще в апреле текущего года провел исследование, которое показало: отъезд англичан отнюдь не обернется тяжелейшими последствиями.

Вопрос о ядерном оружии

Представляя новую оборонную стратегию, Кэмерон отметил, что присутствие в Германии королевских вооруженных сил «сыграло важную роль в укреплении солидарности внутри альянса (НАТО. – Н.М.) и стало символом британо-германской дружбы». Но и после 2020 года, когда британские военные окончательно покинут Федеративную Республику, присутствие в ней иностранных войск сохранится: ведь в Вашингтоне не заводят речи о том, чтобы выводить из ФРГ американских солдат, как не собираются убирать оттуда и свое атомное оружие. Между тем за превращение Германии в зону, свободную от него, выступают не только рядовые граждане, но и министр иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле.