Бой, которого не было

Как известно, боевое крещение танк Т-72 получил в 1982 году в ходе войны в Ливане.

Кто победитель? Мнения разошлись

Американский историк Стивен Залога в книге «T-72 Main Battle Tank 1974–1993» сообщает: «Впервые Т-72 использовался в бою в 1982 году во время вторжения Израиля в Ливан. Сирийская 82-я танковая бригада, оснащенная в основном танками Т-72, действовала на территории Ливана. По утверждению сирийцев, рота 82-й бригады атаковала колонну израильской бронетехники и сумела поджечь 21 машину, заставив колонну отступить. Затем 82-я танковая бригада пыталась прорваться на выручку окруженной 1-й танковой дивизии. Однако попала в засаду, устроенную израильскими танками «Меркава» и истребителями танков М113 Nagmash, вооруженными ракетами «Тоу». Потери сирийцев в бою точно неизвестны, но сообщается о 19 танках, подбитых «Меркавами», и 11 танках, подбитых ракетами «Тоу».

У отечественных авторов принципиально иная точка зрения. В статье В. Ильина и М. Никольского «Ливан-82. Победил ли Израиль в этой войне?», опубликованной в № 1 журнала «Техника и оружие» за 1997 год, утверждалось: «…танки Т-72 показали полное превосходство над бронетанковой техникой противника».

Эти два взгляда на одни и те же события типичны. Западные источники твердят о десятках подбитых Т-72, наши – об уничтоженных «Меркавах». Но в приведенных отрывках столько ошибок, неточностей и противоречий, что сомневаешься в их достоверности. Например, по состоянию на июнь 1982 года из сирийских частей, находившихся в Ливане, машины Т-72 имела только 81-я танковая бригада 3-й танковой дивизии. 81-я, а не 82-я! Бригады с номером «82» в сирийской армии не существовало! Как не было танков Т-72 в двух других бригадах 3-й дивизии – 47-й танковой и 21-й механизированной, а также и во всей 1-й танковой дивизии. Кроме того, в Ливане нет города Адана, в направлении которого якобы наносила «инициативный» удар 3-я сирийская танковая дивизия. Причем наносила по несуществующей 210-й израильской дивизии: подразделение под таким номером в Ливанской войне не участвовало.

Современная точка зрения

Но это все цитаты из публикаций 90-х. Может, более современные источники внесут ясность? Но в том же ключе высказывается и С. Суворов в статье «Бронетанковая техника в современных войнах» («Техника и вооружение вчера, сегодня, завтра», № 7, 2006): «Конечно, сравнивать Т-72, даже образца 1975 года выпуска (они преобладали в то время в сирийской армии), с М60А1 не совсем корректно. С американскими танками спокойно справлялись и имевшиеся у сирийцев Т-55. Но в войне летом 1982-го израильтяне представили на поле боя и более достойного противника – танк «Меркава» Mk1. Эта машина была поновее нашей «семьдесятдвойки». Но в тех случаях, когда они встречались с Т-72, тоже побеждала советская техника».

Вызывает изумление фраза о том, что с М60А1 справлялись Т-55. А тогда зачем понадобилось создавать 115-мм пушки? Ведь это был наш ответ на появление английской 105-мм пушки, которая по могуществу существенно превосходила отечественную 100-мм Д-10, установленную на Т-54 и Т-55. М60А1, используя прицельный комплекс, в который входил дальномер, мог обстрелять Т-55 или Т-62 с дистанции 1,5–2 км, а они его – с 0,8–1 км. Уравнялись шансы только с появлением Т-72.

Сколько подбили?

Были ли в Ливане подбиты Т-72 и если да, то сколько? Диапазон оценок велик: от 30 танков у Залоги до полного отсутствия потерь у Ильина и Никольского. Кто же прав?

Машины Т-72 во время Ливанской войны имелись только в 3-й сирийской танковой дивизии, заменившей остатки 1-й танковой дивизии на подступах к шоссе Бейрут – Дамаск в ночь с 10 на 11 июня. Большая часть сил 1-й танковой дивизии к этому времени была окружена в южной части долины Бекаа. Таким образом, можно утверждать: Т-72 принимали участие в боях только начиная с 11 июня 1982 года. Если принять за отправную точку время 0.00 11 июня, то воевали они в ходе Ливанской войны лишь 12 часов, так как в 12.00 11 июня объявлено перемирие. С кем же успели повоевать «семьдесятдвойки»? Ни о каком участии в контрударе не может идти речи, так как не было и самого контрудара. Сирийское командование ставило более скромные задачи. На 11 июня сирийцы имели в долине Бекаа две танковые дивизии и несколько батальонов коммандос. Одна из двух дивизий (1-я) лишилась почти всей техники и была небоеспособна. Уже с 9 июня, уничтожив систему сирийской ПВО в долине Бекаа, израильские ВВС обеспечили преимущество в воздухе. Наступать из долины на господствующие высоты двумя дивизиями против четырех израильских практически без поддержки самолетами и зенитного прикрытия для сирийцев самоубийственно. Поэтому перед войсками поставили задачу не дать израильским соединениям выйти на шоссе Бейрут – Дамаск к моменту прекращения огня в 12.00 11 июня.

Исходя из мест расположения противоборствующих сторон на утро 11 июня, можно с уверенностью утверждать: единственным соединением Армии обороны Израиля, которое столкнулось с 81-й сирийской танковой бригадой, являлась сводная дивизия «Коах Йоси». Она создана в ночь с 9 на 10 июня для истребления сирийских танков в долине Бекаа и имела ярко выраженную противотанковую направленность. Состояла из сводной танковой бригады (два батальона танков «Шот-Каль» – 50 единиц) и двух противотанковых бригад: резервных 409 и 551-й парашютно-десантных. Этой дивизии подчинялись все боевые вертолеты с ПТУР, выделенные ВВС для поддержки корпуса Бен-Галя. Сирийским Т-72, продвигавшимся по горному массиву Джабель Барук, пришлось столкнуться с подразделениями, более подготовленными для борьбы с ними. Колонна 81-й сирийской танковой бригады попала в засаду, и ее головная часть была расстреляна. Поражение Т-72 противотанковыми ракетами не удивляет – у экспортных танков была монолитная стальная броня башни. При этом даже первая модификация ракеты «Тоу» BGM 71A имела бронепробиваемость 600 мм, и 300–400-мм броня «семьдесятдвоек» не являлась для нее преградой. Окажись на месте Т-72 любой другой танк с монолитной (то есть немногослойной) броней (например М60А3 или «Леопард-1»), результат был бы тот же.

Изучение различных источников, ссылок и воспоминаний позволяет утверждать: в Ливане потеряно 11–12 танков Т-72.

Они не встретились

Ну а что же «Меркавы»? В операции «Мир Галилее» участвовало шесть батальонов, вооруженных танками этого типа (всего около 200 единиц). Ими были укомплектованы 75, 77 и 82-й батальоны 7-й танковой бригады, 126 и 429-й батальоны 211-й танковой бригады, 198-й батальон 460-й танковой бригады. Кроме того, около двух рот машин «Меркава» имелось в 844-й учебной танковой бригаде.

75 и 82-й батальоны 7-й танковой бригады воевали в составе 252-й дивизии, продвигаясь вдоль хребта Антиливан, и встретили прекращение огня в районе города Янта. 77-й танковый батальон в ходе войны четыре раза менял подчинение. Сначала он был придан пехотной бригаде «Голани» (то есть находился в 36-й дивизии) и участвовал в захвате района Бофор, а позже – восточной части высот Набатия. Потом 77-й батальон был передан другой пехотной бригаде, а позже – сводной дивизии «Коах Варди» и закончил войну в составе сводной дивизии «Коах Йоси» в районе озера Карун, куда прибыл во второй половине дня 11 июня. 211-я танковая бригада действовала в составе 91-й дивизии на побережье, поддерживая своими машинами пехоту, зачищавшую города Тир и Сидон. Бригада встретила прекращение огня в районе Бейрута. 198-й танковый батальон 460-й бригады участвовал во взятии Джезины, а потом двигался в направлении Машгара (к западу от озера Карун). Там, по всей видимости, его и застало прекращение огня. 844-я танковая бригада входила в состав дивизии «Коах Варди». Даже беглого взгляда на карту Ливана достаточно, чтобы прийти к следующему выводу: ни одна «Меркава» не подбила ни одного Т-72 и ни один Т-72 не подбил ни одну «Меркаву», потому что они просто не встретились в бою.