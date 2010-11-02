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Корпус потенциальных изменников Родины

№ 43(233) от 03.11.2010 [«Аргументы Недели », подготовил Михаил ХОДАРЕНОК ]

Корпус потенциальных изменников Родины

1 октября в России стартовала очередная – осенняя призывная кампания. В ее ходе военкоматы должны поставить под ружье 278 800 человек. Возникает вопрос: входят ли в данное число так называемые уклонисты, коих в настоящее время только в Москве насчитывается 40 тысяч?

Давайте сперва разберемся: много это или мало? Так вот – эта цифра существенно превышает численность личного состава многих военных округов, которые в этом году начали переформатировать в командования. Столько людей вполне хватит для укомплектования экипажей кораблей и береговых частей нескольких флотов, подобных нынешним Черноморскому или Балтийскому.

Теперь обратим внимание на шутливо-лукавое словцо – «уклонист». Сей термин, надо заметить, – чисто российское изобретение. Во всех остальных странах мира «уклонистов» именуют по-другому – дезертиры. Ибо дезертир (от лат. desertor – «беглец», «изменник») – лицо, самовольно покинувшее свою войсковую часть или уклонившееся от призыва на военную службу, а потому подлежащее отдаче под суд.

Однако в России дезертиров не принято привлекать к ответственности, несмотря на наличие в УК РФ соответствующей статьи (328-й). Так, по 40 тысячам московских беглецов возбуждено одно уголовное дело. И никто не понес никакого наказания. Это свидетельствует только об одном: в нашем государстве содержание статьи 59 Конституции («Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации») – пустой звук и не более того. А в странах, где гражданам наплевать с высокой колокольни хотя бы на одну статью Основного закона, нет необходимости вообще придерживаться его требований.

На этом фоне рассуждения многих отечественных политологов и мыслителей о правовом государстве выглядят несколько отвлеченными от реальной жизни дискуссиями. Ибо если служить – так всем. А не служить – так никому. Но по факту сегодня призыв на действительную военную службу в России давно стал разновидностью дополнительного налога на законопослушные (заметим, становой хребет любого государства) и малообеспеченные семьи.

Но пока дезертирство, принявшее в Российской Федерации характер эпидемии, похоже, не вызывает на властном олимпе особого беспокойства и воспринимается власть предержащими как разновидность некоей современной молодежной игры (их догоняют – они убегают). Мол, перебесятся – а потом уже станут достойными гражданами современной модернизирующейся России…

Нет, не станут! Ибо переступивший черту в таком деле, как защита Отечества, уже никогда не будет законопослушным гражданином и патриотом своей страны. Видеть этих молодцов, своевременно платящих по счетам (и в прямом, и в переносном смысле), уже никому и никогда не придется – ни в мелочах, ни по-крупному. И в самом деле – в армию не пошел, а вот, скажем, алименты на брошенных детей перечислять – просто бросился к кассе. Извините, но так не бывает.

Может быть, кому-то кажется, что если молодой человек уклонился от призыва в мирное время, то уж в военное он воспылает патриотическими чувствами и непременно будет первым в военкомате? Увы, если кто из этих 40 тысяч дезертиров куда и побежит при объявлении хотя бы частичной мобилизации, так это только еще дальше от призывных пунктов. Более того, при переводе страны на военное время (а кто сказал, что войны больше не будет?) даже эта – вроде бы не столь значительная по меркам Белокаменной – группа способна парализовать мобилизацию в столице.

Кстати, мудрые государственные деятели всегда отлично понимали, что крах даже великой империи начинается с оторванной пуговицы. В частности, товарищ Сталин говорил: «…нельзя терпеть дальше, когда командиры, комиссары, политработники допускают, чтобы несколько паникеров определяли положение на поле боя, чтобы они увлекали в отступление других бойцов и открывали фронт врагу». То есть вождь всех народов отдавал себе отчет в том, что всего лишь кучка трусов и негодяев сможет вызвать хаос в полках и дивизиях. Но в данном случае речь идет не о нескольких паникерах (разница между «уклонистами»-дезертирами и потенциальными паникерами очень даже невелика), а о многотысячной толпе гипотетических изменников.

Пока в нашей стране, к сожалению, вокруг дезертирства как явления не создана атмосфера общественной нетерпимости. Так и хочется уточнить – не намеренно ли не создается? Тем самым дискредитируется один из важнейших инструментов и символов державы – Вооруженные силы. А последствия подобного отношения к армии и флоту могут быть самыми трагическими – вплоть до утраты государственности.

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