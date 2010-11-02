«Тигр» модернизированный

Российские предприятия, выпускающие легкую колесную бронетехнику, пытаются сохранить свое монопольное положение главного поставщика Минобороны и МВД РФ. В частности, для наших силовиков создан новый вариант бронеавтомобиля «Тигр» с наивысшим классом защиты.

Конструкторским коллективом Военно-промышленной компании разработаны две модификации «Тигра»: ВПК-233114 «Тигр-М» и бронеавтомобиль, имеющий 6а класс защиты по российскому ГОСТу. В ближайшее время обе машины предоставят потенциальным заказчикам для проведения испытаний.

«Тигр-М» – это обновленная версия уже известного бронеавтомобиля. Усовершенствования были внесены в конструкцию на основе анализа пожеланий военнослужащих, использующих эту машину, прежде всего на Северном Кавказе. Она получила бронированный капот, усиленную тормозную систему. Важным отличием нового бронеавтомобиля стал отечественный двигатель – на «Тигр-М» будет устанавливаться дизель семейства ЯМЗ‑534. А вот машина в варианте СПМ‑2, в начале сентября переданная для опытной эксплуатации батальону специальных операций полиции Бразилии, как и все до сих пор изготовленные «Тигры», оснащена мотором фирмы Cummins, производящимся по лицензии как раз в этой южноамериканской стране.

Кстати, по результатам первых выездов на патрулирование пригородных районов Рио-де-Жанейро, так называемых фавел, российские бронеавтомобили произвели на стражей правопорядка весьма благоприятное впечатление. Во время передвижения по узким улицам с затяжными подъемами при 36-градусной жаре двигатель не показывал никаких признаков перегрева. Также были отмечены возможность посадки и высадки бойцов через люки на крыше, бортовые и кормовые двери, хорошая обзорность, высокий уровень защиты, возможность ведения огня из личного оружия через бойницы, низкий уровень шума, простота управления и обслуживания.

Испытания «Тигра» в Бразилии планируется завершить до марта 2011 г., после чего местная полиция будет рассматривать возможность закупки установочной партии машин. В случае положительного решения, машины начнут изготавливать на Арзамасском машиностроительном заводе.

В конструкцию модифицированного «Тигра» внесено большое количество изменений. Наращивание противопульного бронирования, которое теперь соответствует уровню 6а, усиление противоминной защиты заметно утяжелили машину. Поэтому потребовалось провести некоторую перекомпоновку, увеличить производительность тормозной системы. В таком варианте «Тигр» сможет защитить экипаж и десант при подрыве на фугасе мощностью 6 кг в тротиловом эквиваленте, а также от обстрела с расстояния 5–10 м из стрелкового оружия.

Новый «Тигр» должен составить конкуренцию итальянской БМ IVECO LMV, которую в Минобороны РФ пока считают лучшим образцом среди бронемашин с усиленной противоминной защитой. Однако окончательное решение о том, какому автомобилю отдать предпочтение, будет принято в ходе сравнительных испытаний российского и итальянского образцов. Главное, чтобы выбор МО РФ оказался действительно беспристрастным.